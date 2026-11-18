En un puesto de comida de un parque de Shenzhen, la capital tecnológica de China, un robot humanoide agarra un vaso y acciona una palanca para formar una espiral de helado, antes de entregar el pedido al cliente.

Es el tipo de escena futurista que el país quiere mostrar mientras líderes mundiales como Donald Trump y Vladimir Putin se dirigen a esta ciudad al norte de Hong Kong para participar en la cumbre del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Los robots chinos son conocidos por sus espectaculares bailes, pero los ingenieros especializados en inteligencia artificial trabajan para que puedan incorporarse al mercado laboral.

Para ello, los entrenan con grandes cantidades de datos recogidos por personas equipadas con cámaras en el casco, para que las máquinas perfeccionen sus habilidades.

Aunque todavía tienen dificultades con tareas complejas como limpiar o planchar, ya están asumiendo funciones más sencillas en todo el país.

“¡Mamá, mira!”, exclama una niña al descubrir el humanoide que prepara helados y a su compañero, que hace café —dos productos que se venden por unos 4 dólares cada uno—, mientras los transeúntes graban la escena con sus teléfonos.

Los movimientos de ambos robots están controlados por un modelo de inteligencia artificial, según su fabricante, AI² Robotics, aunque un humano debe reponer regularmente los granos de café y vaciar los posos de la cafetera.

La compañía afirma que tiene 200 camareros humanoides desplegados en China y que en el parque de Shenzhen se venden hasta 300 cafés al día.

“Estamos obteniendo información a partir de datos de muchos escenarios reales”, explica su director ejecutivo, Guo Yandong, como las condiciones de iluminación que podrían ayudar a los robots a adaptarse a entornos imprevisibles.

Entre enero y mayo de 2026, el gasto de la industria china en robots equipados con la llamada “IA incorporada”, que les permite percibir su entorno y reaccionar ante él, aumentó un 230% respecto al mismo periodo del año anterior, según las autoridades fiscales.

- “Como bebés” -

China es “la fábrica del mundo”, apunta Dermot McGrath, de la consultora ZenGen Labs.

Gracias a ello, los fabricantes de robots de China “pueden aprovechar décadas de experiencia industrial”. La segunda economía mundial cuenta con numerosos trabajadores cualificados y cadenas de suministro para todo tipo de componentes, desde motores y sensores hasta baterías.

Los proveedores suelen concentrarse en centros industriales como Shenzhen, una ciudad de 18 millones de habitantes. Esta proximidad permite a los desarrolladores fabricar y probar componentes y ponerlos en funcionamiento “más rápido que en casi cualquier otro lugar”, explica McGrath a AFP.

En un centro logístico de Shenzhen, dos brazos robóticos fabricados por X Square Robot, otra empresa emergente de inteligencia artificial de la ciudad, manipulan paquetes de distintas formas sobre una cinta transportadora y les dan la vuelta cuando es necesario para dejar la etiqueta hacia arriba.

“Si es una bolsa blanda, el robot la agarra con sus pinzas. Si es una caja de cartón, coordina sus dos brazos para moverla”, explica Arnold Pei, vicepresidente de X Square.

En Dongguan, cerca de Shenzhen, Wang Lin, de 23 años, repone las estanterías de un supermercado con unos guantes con sensores y un casco equipado con una cámara.

Strange Attractor graba y procesa sus movimientos para vender los datos a empresas que desarrollan modelos de inteligencia artificial destinados a controlar robots. Es una de las numerosas empresas emergentes chinas que se dedican a este negocio.

“Los robots pueden sustituir a los humanos en tareas relativamente peligrosas y repetitivas, por ejemplo en fábricas o en altura”, lo que permitiría a los humanos dedicarse a “trabajos más creativos”, dice Wang Lin a AFP.

En otros lugares de China, zapateros, peluqueros, floristas, trabajadores de fábricas y personal de limpieza registran sus habilidades con equipos similares a cambio de una remuneración.

Strange Attractor afirma que recopila datos en unos 1.600 lugares de China y mil en el extranjero.

Según Kang Yu, fundador de la empresa, los robots actuales son “como bebés” en una fase temprana de desarrollo y prevé un “despliegue masivo” en China el año que viene.

Algunos podrían recoger fresas o ayudar con las tareas domésticas, “pero seguro que no serán tan inteligentes, esto no ha hecho más que empezar”, asegura.