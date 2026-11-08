Entrenan en México modelo de lenguaje con IA a partir de idiomas indígenas

Firmas de inteligencia artificial entrenan un modelo de lenguaje a partir de idiomas indígenas hablados en México, anunciaron este viernes los desarrolladores a cargo del proyecto.

En México se contabilizan unas 68 lenguas indígenas, pero sus hablantes suelen concentrarse en localidades pobres sin acceso a tecnología.

“Lo que estamos buscando es que no queden de lado las comunidades”, dijo a la AFP Jessica Peña, fundadora de Monarca Lab.

El modelo de lenguaje está en fase de entrenamiento y sus creadores esperan tener resultados en un año, agregó.

La brasileña WideLabs, cocreadora de esta iniciativa, ya desarrolló un modelo de lenguaje similar en portugués que toma en cuenta las variantes del idioma en ese país.

Este modelo ha sido implementado por instituciones públicas de justicia en Brasil en aplicaciones que orientan a los ciudadanos para acceder a servicios legales.

El anuncio ocurrió en el marco de México IA+, un encuentro entre especialistas del sector de la inteligencia artificial.

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum busca impulsar el desarrollo de la IA en el país como parte del Plan México, cuya meta es sustituir importaciones en medio de los choques comerciales con Estados Unidos.

Pero algunos empresarios encuentran obstáculos.

“El reto más grande que tiene la industria mexicana es el desconocimiento”, dijo en entrevista Miguel Garduño, cofundador de Mexinlabs.

Esta compañía de cinco personas vende IA para negocios, pero algunos solo quieren implementar la nueva tecnología “por moda” y no están dispuestos a pagar lo que realmente cuesta, agregó el desarrollador.

La transmisión de energía eléctrica y el acceso a capital son también retos para el sector, dijo por su parte Octavio Camarena, director de KIO, empresa mexicana de centros de datos.

Sin embargo, el mercado de México, la segunda mayor economía de América Latina sigue atrayendo a compañías extranjeras.

Illumia, una empresa de origen argentino llegó hace unas tres semanas a México por la “gran cantidad de empresas” que requieren servicios de IA, dijo su representante en el país, Oscar Parra.