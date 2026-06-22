Epic Games prepara cambios en el diseño de su tienda

La desarrolladora Epic Games está trabajando en un nuevo iniciador o lanzador de aplicaciones (Launcher) que mejorará la experiencia de los usuarios al multiplicar por cinco de media la velocidad en arranque frío, con el objetivo de resolver los problemas que se derivan del actual diseño más lento.

“Es el momento de un cambio”, aseguró la compañía en el marco del evento Unreal Fest donde, además de presentar la actualización de su motor gráfico, repasó otras iniciativas que tenía en marcha, como el rediseño de la tienda de aplicaciones, la distribución nativa de las notas de parche y un nuevo ‘launcher’.

Sobre este último, en febrero aseguró que estaban “reconstruyendo la arquitectura subyacente” de este componente con el objetivo de tener listas las mejoras en verano, que les permitirían ofrecer a los usuarios un lanzador “más receptivo y fácil de usar, con tiempos de carga rápidos y mayor estabilidad”.

En Unreal Fest, Epic aseguró que “cada desarrollador y cada jugador ha experimentado retos con el actual lanzador”. El nuevo lanzador será cinco de veces de media más rápido en arranque rápido y recuperará la biblioteca de aplicaciones 6,5 veces más rápido en promedio, según las capturas del evento compartidas por @LuKaOnIndeed, quien estuvo presente.

Por otra parte, el rediseño de la tienda introducirá una página principal más personalizada donde los jugadores podrán descubrir nuevos juegos y encontrar accesos rápidos al contenido que quieren, que se mostrará en un scroll, para evitar salir de ella.