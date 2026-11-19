El lanzamiento de “Grand Theft Auto VI” en Miami, la ciudad que inspiró a la ficticia Vice City, tiene un significado especial para muchos aficionados. Los fanáticos esperaron hasta los primeros segundos del jueves para sumergirse en el videojuego más esperado de los últimos años.

Entre ellos estaba Ryan Jones, un residente de Miami de 32 años que evitó las redes sociales durante el día y dejó listo su PlayStation para la medianoche. En la pantalla, un reloj marcaba los minutos que faltaban para comenzar a jugar el título, que acumula críticas casi perfectas entre los especialistas.

El juego comenzó como una película de Hollywood y, casi de inmediato, situó a Jones en lo que podría ser cualquier calle de esta ciudad del sur de Florida.

“¡Es cinematográfico!”, dijo a la AFP este encargado de una oficina de protección civil. “Es el mejor inicio que han tenido”.

Jones se emocionó ante la posibilidad de recorrer lugares emblemáticos de Miami en su PlayStation. En el mundo de “GTA VI” lo hará a bordo de un automóvil.

“Me voy a subir a un auto y explorar. Me voy a asegurar de abrir todo el mapa y ver todo lo que pueda. Y probablemente voy a robar un avión”, dijo.

- “Es surrealista” -

A varios kilómetros de la casa de Ryan, un bar organizó una fiesta temática por el lanzamiento del juego. El lugar colocó computadoras y consolas, además de repartir gorras y camisetas.

Por todos lados estaba el característico color rosa de “GTA VI” y el letrero de Vice City.

Ahí, los más impacientes no tuvieron que esperar a medianoche para disfrutar del juego con Xbox. Los usuarios de esa consola podían acceder antes de la hora oficial de lanzamiento al cambiar la ubicación de su sistema a Nueva Zelanda.

Para Alex Martínez, de 25 años, la experiencia era “surrealista”.

“Creo que tiene que ver con el momento en que salió ‘GTA 5’. Yo todavía estaba en mi adolescencia y fue una parte fundamental de mi infancia”, dijo mientras uno de sus amigos probaba el juego.

“Como he vivido aquí toda mi vida, ver esto es algo que no puedes describir. Es surrealista”, añadió.

- Días libres para “GTA VI” -

Cerca de la mesa de Alex, Verónica Chicola, de 34 años, celebraba el lanzamiento junto a sus amigos. Esta empleada del condado de Miami-Dade pidió incluso días libres en el trabajo para dedicarse a “GTA VI”.

“Dejé todo mi trabajo listo antes de salir hoy y estoy preparada para sentarme a medianoche y jugar todo el día de mañana”, dijo.

Al igual que otros asistentes, Chicola está emocionada por la versión ficticia de Miami que sirve de escenario a la nueva entrega.

“Es genial ver eso cobrar vida en un videojuego y en una experiencia inmersiva como esta”, dijo.

Por el momento no planea robar autos ni cometer grandes crímenes en el videojuego, sino seguir la historia de Lucía Caminos y Jason Duval, la pareja protagonista, una especie de Bonnie y Clyde de Vice City.

“No estoy intentando volverme demasiado loca y quiero mantener un perfil criminal profesional, no caótico”, dijo.