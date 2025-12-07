Estafa que usa celular como garantía de préstamo se expande por América Latina, según Kaspersky

México, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Chile son los países de América Latina más afectados por aplicaciones SpyLoan, con más de 521 mil bloqueos registrados por las soluciones de Kaspersky.

SpyLoan es un programa malicioso disfrazado de aplicación de préstamo que bloquea el teléfono celular de la víctima si la supuesta deuda no se paga.

En el ranking de América Latina, México encabeza la lista de usuarios afectados (363 mil casos), superando a Brasil (88,000),seguido de Colombia (28 mil), Ecuador (23 mil), Perú (11 mil) y Chile (8 mil), según el Panorama de amenazas 2025 de la empresa de ciberseguridad.

El análisis, que cubre el período de agosto de 2024 a julio de 2025, también apunta al surgimiento de servicios online que prometen “liberar” celulares secuestrados, con sitios y tutoriales donde se contrata a supuestos hackers para desbloquear los dispositivos.

Según Kaspersky, este mercado paralelo se formó por la presión de las víctimas, que a menudo recurren a soluciones peligrosas y corren el riesgo de tener aún más datos comprometidos.

La estafa comienza con anuncios en redes sociales que prometen crédito rápido y sin trámites. Al descargar la aplicación, el usuario otorga permisos de acceso completo al dispositivo para recibir el dinero solicitado.

Inicialmente, el préstamo parece legítimo, pero pronto el usuario se da cuenta de que ha contraído una deuda con intereses abusivos.

Cuando no se realiza el pago, la aplicación revela su verdadera función: los delincuentes activan un programa malicioso que permite robar información personal, fotos y contactos, e incluso bloquear el teléfono celular de la víctima como una forma de extorsión.