"Estamos listos": los astronautas llegan al sitio de lanzamiento para misión a la Luna

Los cuatro astronautas que están por viajar alrededor de la Luna llegaron el viernes al Centro Espacial Kennedy de la NASA, en Florida, para los preparativos finales antes del viaje.

Los estadounidenses Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch viajarán junto con el canadiense Jeremy Hansen, y están listos para despegar tan pronto como el 1 de abril.

Comenzaron una cuarentena en Houston el mes pasado y la continuarán mientras esperan la luz verde para la misión lunar Artemis 2, que se ha enfrentado a dificultades tecnológicas y retrasos.

"Vamos a la Luna", exclamó Wiseman, el comandante de la misión, a su llegada con la tripulación.

El viaje, que está previsto que dure unos 10 días, llevará a los astronautas en una trayectoria alrededor de la Luna, aunque no aterrizarán en su superficie.

La odisea marcará una serie de hitos.

Es el primer vuelo tripulado hacia la Luna en más de medio siglo.

Además, será la primera vez que una mujer, una persona negra y un ciudadano no estadounidense participen en una misión lunar.

También será el vuelo inaugural con tripulación del nuevo cohete lunar de la NASA, denominado SLS.

El enorme cohete está diseñado para permitir que Estados Unidos regrese de manera recurrente a la Luna en los próximos años. El objetivo a futuro es establecer una base permanente que sirva como plataforma para una exploración más profunda.

La misión Artemis 2 estaba inicialmente programada para despegar en febrero, pero varios contratiempos frustraron ese objetivo e incluso hicieron necesario devolver el cohete a su hangar para análisis y reparaciones.

La NASA ha identificado posibles ventanas de lanzamiento todos los días del 1 al 6 de abril.

Esta segunda fase del programa Artemis sigue a una misión de 2022, cuando una nave no tripulada sobrevoló la Luna.

La NASA planea transmitir en directo el histórico viaje con la esperanza de despertar entusiasmo por la exploración espacial, al igual que hizo el programa Apolo con sus emisiones en todo el mundo en la década de 1960 y principios de 1970.