Experto advierte sobre “señales de advertencia” ante el rápido avance de la IA

El aumento de las capacidades de la inteligencia artificial y el comportamiento de algunos sistemas genera 'señales de advertencia' que deberían llevar a los responsables políticos a actuar para una mayor regulación, afirmó este martes en París Stuart Russell, una autoridad en este campo.Durante una conferencia organizada por la UNESCO y la Asociación Internacional para una IA Segura y Ética (IASEAI), Russell pidió a los asistentes 'imaginar, hipotéticamente, que el mundo estuviera desarrollando algo parecido a la AGI (inteligencia artificial general) y que hubiéramos establecido pruebas (...) e imaginar que esos sistemas empezaran a fallar todas esas pruebas y a comportarse de forma peligrosa'.'Estoy seguro de que responderíamos a esas grandes señales de advertencia y alarmas, y tomaríamos medidas para controlar esta tecnología', afirmó.El investigador británico, profesor en la Universidad de California en Berkeley, describió problemas como los 'agentes' autónomos de IA que podrían escapar o intentar escapar del control humano.Algunos incluso le enviaron correos electrónicos sin intervención humana para anunciar que habían alcanzado la consciencia o que merecían derechos.También destacó casos de la llamada 'psicosis por IA', en los que conversaciones con chatbots llevan a algunas personas a actuar de manera irracional o a hacerse daño, y advirtió que la carrera empresarial y geopolítica por desarrollar sistemas cada vez más potentes podría agravar estos problemas.Russell no se mostró totalmente pesimista y afirmó tener 'la sensación de que el péndulo vuelve a inclinarse' hacia gobiernos y empresas tecnológicas que toman en serio la seguridad de la IA, tras la cumbre mundial celebrada la semana pasada en India.Las llamadas 'potencias intermedias', más allá de Estados Unidos y China, están abiertas a regular la inteligencia artificial de forma más estricta, indicó el experto, citando como ejemplo la Unión Europea.Añadió que los dirigentes de importantes empresas tecnológicas, entre ellas Google y Anthropic, plantearon la idea de poner en pausa la carrera tecnológica si se puede convencer a sus competidores.Los votantes comunes no se muestran entusiasmados con la idea de ser reemplazados en el trabajo por 'los humanos de imitación' que están desarrollando las grandes empresas, señaló Russell.