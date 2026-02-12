EY lanza desafío tecnológico para combatir la crisis hídrica global mediante IA

En un esfuerzo por mitigar los efectos del cambio climático sobre los recursos naturales, la firma EY anunció el lanzamiento del EY AI & Data Challenge 2026. Este certamen internacional convoca a universitarios y jóvenes profesionales para desarrollar modelos de machine learning y tecnología satelital que permitan monitorear y mejorar la calidad del agua a nivel mundial, una preocupación creciente tras el reporte de la ONU que indica que solo el 56% de los cuerpos de agua evaluados poseen una calidad óptima.

La competencia busca que las nuevas generaciones apliquen análisis de datos para predecir la contaminación hídrica. Sobre la relevancia de este proyecto, Patricio Cofré, socio líder de IA & Data de EY Chile, subrayó: “La Inteligencia Artificial se consolida como una herramienta clave, y las nuevas generaciones cumplen un rol protagónico en el desarrollo de soluciones que impactan positivamente al planeta”.

El reto está dirigido específicamente a estudiantes y profesionales con menos de cinco años de trayectoria laboral, quienes podrán trabajar en equipos de máximo tres integrantes. El proceso de inscripción cierra el próximo 13 de marzo de 2026, fecha en la que iniciará formalmente la evaluación de los proyectos que utilicen datos recolectados en cuencas hidrográficas para establecer correlaciones ambientales.

En cuanto a los incentivos, la organización ha dispuesto una bolsa de premios globales en efectivo que alcanzan los $5,000, además de la participación en un foro internacional de reconocimiento. Cofré recalcó que, ante el panorama climático actual, “resulta fundamental promover iniciativas que utilicen la tecnología como aliada para enfrentar estos retos”.

Los interesados en participar en esta iniciativa de salud pública y tecnología pueden formalizar su registro en el portal oficial challenge.ey.com/register. Para los participantes de Latinoamérica, la firma también contempla premios adicionales de hasta $2,500 en reconocimientos regionales, reafirmando su compromiso con la innovación en la región.