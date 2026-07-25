Fabricantes de chips surcoreanos firman acuerdo por USD 950.000 millones con tecnológicas de EE.UU.

Los gigantes surcoreanos de chips de memoria Samsung Electronics y SK Hynix abastecerán a empresas tecnológicas estadounidenses, entre ellas Nvidia, en el marco de acuerdos por valor de 950.000 millones de dólares, declaró el sábado un asesor presidencial.

El anuncio se produjo durante la visita del presidente surcoreano Lee Jae Myung a San Francisco para mantener conversaciones con los responsables de las principales empresas tecnológicas estadounidenses, entre ellas OpenAI, Nvidia, Anthropic y Broadcom.

Los dos gigantes surcoreanos de los chips y las empresas tecnológicas estadounidenses acordaron "buscar la cooperación" en el sector, declaró a los periodistas en San Francisco Kim Yong-beom, jefe de gabinete presidencial para políticas, que acompañaba a Lee.

Corea del Sur es la sede de los fabricantes Samsung Electronics y SK Hynix, cuyos avanzados chips de memoria son esenciales para la industria de la inteligencia artificial, en rápida evolución, y han alimentado el optimismo sobre las perspectivas económicas del país.

El anuncio incluye el acuerdo de cooperación de cinco años previsto por SK Hynix para suministrar chips de memoria por valor de 750.000 millones de dólares a empresas como Nvidia, explicó Kim.

También incluye un memorando de entendimiento por valor de 200.000 millones de dólares entre Samsung Electronics y Broadcom que abarca el suministro de chips de memoria avanzados y servicios de fundición para la producción de chips de IA durante los próximos cinco años, añadió.