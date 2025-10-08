Facebook cambia el algoritmo de recomendación para mostrar más vídeos de interés y más actualizados

Meta ha actualizado Facebook para impulsar más vídeos del interés de los usuarios con un nuevo algoritmo de recomendaciones que destacará lo más reciente, y fomentar la conversación sobre los temas de interés común con los amigos a través de los ‘reels’.

El nuevo motor de recomendación de Facebook es “más inteligente” y comprende “más rápido” los intereses de los usuarios, según ha señalado la compañía tecnológica en un comunicado. De esta forma, destacará más contenido de lo que quieren ver y más actualizado.

Este cambio no afecta al formato de vídeo ni a su duración, sino solo al contenido. Y los usuarios pueden retocar en cierta medida el algoritmo a través de lo que deciden marcar como que no les interesa -en ‘reels’ y comentarios- o guardar, para ver más tarde.

También habrá nuevas burbujas de amigos, que se mostrarán en los ‘reels’ y el ‘feed’ para que los usuarios vean las publicaciones que han gustado a sus amigos. Esta burbuja, además, abre un ‘chat’ privado, a modo de invitación para hablar sobre intereses comunes.

Para profundizar en contenidos de interés, Facebook también permite usar la inteligencia artificial para obtener sugerencias de ‘reels’, sin salir del reproductor.