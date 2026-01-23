Forza Horizon 6 ya tiene fecha de lanzamiento: llegará a Xbox y PC el próximo 19 de mayo

El videojuego Forza Horizon 6 ya tiene una fecha oficial de lanzamiento: llegará el 19 de mayo a las consolas Xbox Series X/S y PC, con un acceso anticipado que comenzará el 15 de mayo.

Durante la presentación del Xbox Developer Direct, celebrado este jueves por la noche, Playground Games ha ofrecido un primer vistazo a través de un ‘gameplay’ de esta nueva entrega, presentada el pasado mes de septiembre.

La desarrolladora ha explicado que el Forza Horizon 6, ambientado en Japón, contiene el mapa más grande que han realizado, combinando zonas urbanas con paisajes rurales.

La última entrega de la saga tendrá como protagonista a un turista que comenzará con carreras clasificatorias para unirse al Festival Horizon. Una vez superada esta fase, se podrán desbloquear nuevos vehículos y mejoras a medida que se sube de nivel.

Habrá más de 550 coches disponibles desde el inicio, la mayor cantidad hasta la fecha. Además del garaje, los jugadores podrán personalizar su “finca”, un terreno en el que pueden construir y decorar instalaciones conforme avancen en el juego.

La fecha de lanzamiento anunciada ha coincidido con los informes previos basados en un anuncio del juego, que ya apuntaba al 19 de mayo con un acceso anticipado de cuatro días antes. En cuanto al lanzamiento del Forza Horizon 6 a PlayStation 5, estas informaciones apuntan a que llegará a finales de 2026.

Más allá del Forza Horizon 6, otros títulos también han captado la atención durante el Xbox Developer Direct. Fable, también de Playground Games, llegará en otoño de este año a Xbox, PS5 y PC. Este RPG de mundo abierto se moldeará a las decisiones que tomen los jugadores, con un sistema de reputación que acompañará al personaje.

Por su parte, Game Freak ha mostrado el primer tráiler de Beast of Reincarnation, cuyo lanzamiento llegará este verano a Xbox, PS5 y PC. La desarrolladora de los videojuegos de Pokémon ha presentado un nuevo RPG de acción también basado en criaturas con cualidades extraordinarias que acompañan a la protagonista.

Por último, Kiln, desarrollado por Double Fine, llegará esta primavera a Xbox, PS5 y PC. Este videojuego multijugador permitirá a los jugadores crear y moldear sus propios objetos de cerámica para combatir contra otros.