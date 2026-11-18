La Fundación Tu Carrera lanzó el “Explorador de Carreras de Panamá”, una plataforma gratuita que reúne información sobre la oferta académica de universidades públicas y particulares del país, además de pruebas de orientación vocacional para estudiantes.

El sitio web, disponible en tucarrerapty.org, permite consultar fichas de cada carrera con información sobre el perfil del egresado, campo laboral, requisitos de ingreso y contactos de admisión.

La plataforma también ofrece pruebas vocacionales gratuitas para ayudar a los estudiantes a identificar sus intereses y fortalezas antes de elegir una carrera universitaria. Esta herramienta cuenta con el patrocinio de Grupo Esam, en alianza con la fundación.

Desde 2019, la fundación ha organizado dos ferias de orientación vocacional en alianza con el Ministerio de Educación. La primera recibió a 4,000 asistentes, mientras que la segunda, realizada este año, reunió a 5,725 personas. Además, 650 estudiantes y padres de familia han participado en sus talleres.

“Cada herramienta nace de lo que aprendimos en las ferias y en los colegios; por eso, ambas son gratuitas y están disponibles para todos los estudiantes del país, tanto del sector público como del privado”, señaló Larabel González, directora ejecutiva de la organización.

La fundación también anunció que la tercera edición de la Feria Tu Carrera se realizará del 15 al 17 de abril de 2027 en Ciudad del Saber.