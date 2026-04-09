Gemini para Home inicia la expansión global

Google ha comenzado la expansión global de Gemini para Home, el rediseño del ecosistema del hogar inteligente con la inteligencia artificial generativa de Gemini, lo que confirma su llegada a España y en español.

Gemini para Home se presentó en octubre del año pasado como una nueva experiencia que pretende reemplazar el Asistente en los dispositivos conectados para el hogar para agregar capacidades más conversacionales, una mejor comprensión y simplificar la realización de tareas.

Esta experiencia, que depende de la nueva aplicación Google Home, está actualmente disponible en Estados Unidos, México y Canadá, y a partir de las opiniones compartidas por los usuarios, Google ha trabajado en mejoras que se traducen en una menor latencia, una comprensión más precisa de las peticiones, mayor capacidad para distinguir los elementos conectados y una conversación más natural.

Seis meses más tarde, Google se prepara para su expansión global. Para ello, ha anunciado el acceso anticipado a Gemini para Home en 16 nuevos países y siete nuevos idiomas, lo que incluye España y el español, como se informa en la página de la comunidad de Google Nest.

Concretamente, este acceso anticipado estará disponible en Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Países Bajos, Noruega, España, Suecia, Suiza, Reino Unido, Australia, Japón y Nueva Zelanda; en los idiomas danés, neerlandés, inglés, francés, alemán, italiano, japonés, noruego, español y sueco.

Google ha informado de que los usuarios de estos países verán invitaciones para unirse al acceso anticipado en la aplicación Google Home, lo que les permitirá participar en su prueba y compartir sus experiencias antes de un despliegue más general.

“Tus comentarios son la clave de nuestro desarrollo. Estamos deseando ver cómo usas Gemini para que tu hogar sea más práctico e intuitivo”, ha expresado la compañía.