GenIA-L de Lefebvre unifica en un chat todas las tareas jurídicas e incorpora la Doctrina Administrativa

Lefebvre ha actualizado su solución de IA generativa GenIA-L para unificar en un solo ‘chat’ todas las tareas jurídicas e incorporar una metodología mejorada de trabajo con la Doctrina Administrativa y ‘workflows’ legales que simplifican la complejidad a la que se enfrenta el profesional jurídico.

GenIA-L ha incorporado nuevas funciones que potencian el conocimiento del profesional con la certeza jurídica de Lefebvre, acompañándole en todo el proceso de análisis y decisión de la práctica legal.

La nueva versión combina en un único ‘chat’ todas las tareas jurídicas de forma que el profesional puede consultar jurisprudencia, redactar escritos, revisar y analizar documentos, verificar citas o elaborar estrategias legales para resolver un caso completo, desde un mismo entorno conversacional, como explica en una nota de prensa.

Además, el nuevo GenIA-L ofrece funcionalidades avanzadas como la posibilidad de subir hasta diez documentos y analizarlos junto a las fuentes de Lefebvre (Mementos, legislación y jurisprudencia); guardar y clasificar el historial de conversaciones de ‘chats’ y documentos, para compartirlos con su equipo; y ‘workflows’ legales integrados, que guían la resolución de tareas complejas mediante flujos automáticos.

“Cada evolución de GenIA-L refuerza nuestro compromiso con una IA al servicio del criterio jurídico, que combina la innovación tecnológica con la excelencia editorial que caracterizan a Lefebvre”, ha señalado el director ejecutivo de la compañía, José Ángel Sandín.

Otra de las novedades de GenIA-L es la incorporación de una metodología mejorada que permite a los usuarios acceder directamente a los criterios interpretativos de los principales organismos de la Administración para contrastar sus argumentos, anticipando el posible criterio del órgano resolutorio y reforzando la calidad técnica de su trabajo.

Al elegir esta fuente, GenIA-L permite plantear una consulta o analizar un caso abarcando un gran número de resoluciones y combinando marco normativo, análisis doctrinal y evolución interpretativa. La respuesta obtenida se divide en secciones para facilitar su comprensión y aplicación inmediata en informes, alegaciones o dictámenes.

El nuevo acercamiento a la Doctrina Administrativa supone un paso más en la estrategia de Lefebvre de ofrecer a los profesionales una IA jurídica alimentada exclusivamente con información verificable y de origen oficial, reforzando la confianza, precisión y relevancia de cada respuesta generada por GenIA-L.

La nueva versión de GenIA-L se podrá conocer y probar en Accountex España, la cita más importante para los despachos profesionales, asesorías y empresas, que se celebrará en Ifema (Madrid), los días 5 y 6 de noviembre.