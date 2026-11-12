Gigante tecnológico Foxconn anuncia beneficio récord en tercer trimestre

El gigante tecnológico taiwanés Foxconn anunció este jueves un beneficio neto récord para el tercer trimestre, gracias al impulso en la demanda de servidores de IA que sustentan los centros de datos.

El mayor fabricante de productos electrónicos del mundo para terceros ha pasado de producir iPhones, con un bajo margen, a producir servidores de IA para el gigante tecnológico estadounidense Nvidia, vehículos eléctricos y robots.

Este giro le reportó un beneficio neto récord de 2.400 millones de dólares (77.500 millones de dólares taiwaneses) entre julio y septiembre, un aumento interanual del 34%.

El resultado supera las expectativas de 70.300 millones de dólares taiwaneses estimadas por Bloomberg en un sondeo a analistas.

El director financiero, David Huang, celebró los “máximos históricos trimestrales” de Foxconn en ingresos, beneficio y beneficio por acción.

“Los servidores de IA se han convertido en el motor de crecimiento más importante de Foxconn”, declaró el presidente de la firma, Young Liu, en rueda de prensa.

Los gobiernos de numerosos países y los gigantes tecnológicos han invertido enormes sumas en la construcción de centros de datos capaces de entrenar y ejecutar herramientas de IA, como chatbots, generadores de imágenes y agentes.

Sin embargo, las acciones tecnológicas, incluidas las de Foxconn, cayeron la semana pasada tras la victoria demócrata en las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, que podría conducir a una mayor regulación del sector y un freno al auge de los centros de datos.

El gigante taiwanés puede también verse afectado por los problemas en su socio, Nvidia, cuyo director ejecutivo Jensen Huang se vio salpicado por revelaciones de relaciones extramatrimoniales, una de ellas con una supuesta espía china.

Pese a ello, el presidente de Foxconn se mostró “confiado en las operaciones del próximo año” y anticipó que “el crecimiento continuará”.