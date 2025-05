Google amplía las funciones de Gemini en Google Drive

Google ha ampliado las funciones de Inteligencia Artificial (IA) impulsadas por Gemini en Google Drive, que ahora podrá resumir los vídeos almacenados en su servicio en la nube y responder preguntas acerca del contenido de los mismos.

La tecnológica continúa desarrollando nuevas funciones para Google Drive, por lo que ha lanzado una nueva opción para los archivos en formato de vídeo, que se sumará a las incorporada hace menos de un año, que permiten resumir documentos y archivos PDF que estén guardados en el espacio de Workspace.

En concreto, Google ha ampliado las capacidades de resumen y preguntas de Gemini a los vídeos que estén almacenados en Google Drive, por lo que esta nueva función en formato de ‘chatbot’ conversacional ofrecerá una síntesis del contenido del vídeo y responderá preguntas acerca del mismo.

Según ha detallado la compañía en su web, para activar esta función bastará con acceder a un vídeo almacenado en Drive y pulsar el icono de Gemini, que aparece en la parte superior derecha de la pantalla desde la vista previa superpuesta del servicio de almacenamiento en la nube de Google. Los usuarios también deberán tener habilitados los subtítulos en el vídeo.

Google ha advertido de que, inicialmente, esta función sólo estará disponible en inglés para los usuarios de Google Workspace que hayan contratado las modalidades de Business Standard y Plus, Enterprise Standard y Plus, así como para los que hayan adquirido los complementos Gemini Education o Gemini Education Premium. Asimismo, los usuarios de Google One AI Premium también podrán acceder a esta nueva función.

La implementación completa de este servicio llevará unas semanas, ya que el gigante tecnológico ha concretado que comenzará a partir del 16 de junio.