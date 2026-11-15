Google asegura que las gafas inteligentes con Gemini cuidan la privacidad de quien las lleva y de quien está cerca

Samsung y Google han diseñado unas gafas inteligentes con Gemini que no “comprometen la privacidad de nadie”, resultado de las protecciones que se han incorporado tanto al ‘hardware’ como al ‘software’, y que han compartido con motivo del inicio de la precompra.

Las gafas inteligentes, además de convertirse en un accesorio cotidiano de la mano de firmas como Meta, también han creado un problema de privacidad, al exponer a las personas a un dispositivo con la capacidad de grabar y fotografiar de manera discreta.

Los últimos en incorporarse a este mercado son Samsung y Google, que han colaborado con las marcas Gentle Monster y Warby Parker para desarrollar las colecciones Intelligent Eyewear, con la inteligencia artificial de Gemini integrada.

Aunque se anunciaron este verano, ahora ambas compañías han confirmado su próxima comercialización, con el inicio de la precompra en Estados Unidos y Corea, con precios que parten de los 449 dólares.

Y con motivo de esta comercialización, Google ha explicado las medidas de seguridad y privacidad que se han integrado, asegurando que siguen la premisa de que “la protección de la privacidad en las gafas debe amparar tanto a la persona que las lleva como a quienes las ven”, como recoge en un comunicado.

Así, Google ha confirmado que las imágenes que captura la cámara cuando se le hace una petición de Gemini no se guardan en el historial de esta IA y tampoco se utilizan los modelos de la compañía ni segmentar anuncios.

Los datos de los usuarios están encriptados, tanto si se procesan en el teléfono como si lo hacen en la nube, así como durante su transmisión, y próximamente se procesarán en el entorno seguro y reforzado que ofrece la Computación Privada con IA de Google.

Google ha destacado el control que dan a los usuarios sobre las aplicaciones a las que dan acceso a la cámara, el historial de Gemini y las propias gafas, mediante un botón físico que apaga complemente las gafas.

Para las personas que rodean al usuario de las gafas, el dispositivo incluye una luz externa que se enciende para indicar que se están usando para grabar o hacer fotografías. Google ha subrayado su diseño a prueba de manipulaciones, que bloquean el uso de la cámara si detecta que ha sido tapado o alterado de alguna manera.

Esta medida recuerda a la que Meta implementó mediante actualizaciones, tras detectar el uso de sus gafas RayBan Meta para grabar y fotografiar a la gente en secreto.

Las imágenes que toma Gemini para cumplir con las peticiones de los usuarios difuminan los rostros de las personas --en caso de haberlas-- de manera automática, y con los micrófonos que integran las gafas, la IA se centra en la voz del usuario y no en la de otros transeúntes.

Estas medidas específicas de las gafas inteligentes con Gemini se complementan con otras presentes en las aplicaciones y servicios de Google, que exigen, por ejemplo, que el usuario se comprometa a utilizar de manera responsable este accesorio. Las políticas también prohíben que aplicaciones como redes sociales las puedan utilizar para hacer retransmisiones en directo.