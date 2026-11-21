Google ha creado un internet hermético para probar y entrenar la navegación web de sus agentes de inteligencia artificial sin que ello suponga riesgos de seguridad para el mundo real.

La firma tecnológica ha creado una réplica sintética y aislada de internet (‘sandbox’) para entrenar y evaluar de forma segura a los agentes que navegan por la web, lo que ha requerido resolver varios desafíos de ingeniería relacionados con el enrutamiento de red y la generación de sitios.

Esto se debe a que si un agente detecta que un sitio web puede ser falso, por ejemplo, porque se trata de un sitio web estático y sus botones no funcionan, puede sospechar de que está siendo evaluado, lo que en ocasiones le lleva a modificar su comportamiento y a realizar acciones que en otras circunstancias no haría.

A ello se suma la necesidad de generar en el agente la ilusión de que navega por la web real, para lo que Google diseñó una versión sin interfaz de Chrome dentro de un contenedor aislado (gVisor) que bloquea cualquier salida al internet público.

Cuando el agente intenta ir a una web determinada, como YouTube, el entorno captura la petición de red y la desvía hacia un servidor local con la web simulada. Para evitar que Chrome bloquee este desvió como un error de seguridad, el proxy genera certificados TLS válidos al vuelo vinculados a una Autoridad de Certificación raíz personalizada e instalada previamente en el navegador del sandbox. Así, Chrome valida la conexión HTTPS como legítima.

Las webs, por su parte, han sido creadas por un sistema de tres subagentes que se han encargado de definir los requisitos funcionales (carritos de compra persistentes, filtros, formularios) y generar recursos visuales básicos; escribir el código real (HTML, CSS y JavaScript) para crear aplicaciones funcionales de múltiples páginas; y auditar la web buscando errores de JavaScript, fallos de diseño responsivo o problemas de accesibilidad (etiquetas ARIA).

“La creación de agentes seguros y alineados requiere proporcionarles un espacio donde puedan ser supervisados mientras realizan flujos de trabajo más largos y toman decisiones en escenarios novedosos fuera de su entrenamiento”, ha explicado Google en un comunicado compartido en su web.

Con este entorno, la compañía puede realizar miles de pruebas diarias de seguridad y resistencia frente a ciberataques sin riesgo para el mundo real. Así, se evita que los agentes puedan borrar datos, hacer compras accidentales o sufrir ataques.

Este entorno, asimismo, protege a los agentes de la inyección indirecta de instrucciones (‘prompts’) maliciosas, que suelen estar ocultas en una web y que modifican la orden del agente para que realice acciones no autorizadas, y la inyección invisible vía cabeceras HTTP.