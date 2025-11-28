Google limita el acceso gratuito a Nano Banana Pro debido a la “gran demanda” del modelo

Google ha limitado la capacidad de generar imágenes con el nuevo modelo Nano Banana Pro para los usuarios que utilizan el servicio gratuito, que ahora solo podrán generar dos imágenes al día debido a la “gran demanda” que está experimentando el modelo, lo que puede ocasionar problemas de rendimiento o saturación.

La tecnológica presentó la evolución de Gemini 2.5 Flash Image, popularmente conocido como Nano Banana, el pasado 20 de noviembre, con el nuevo modelo Gemini 3 Pro Image como base, de manera que impulsa la edición de imágenes con nuevos controles de luz y cámara, además de permitir generar borradores a partir de varias imágenes y renderizar texto.

De esta manera, los avances de Nano Banana Pro permiten a los usuarios crear imágenes a partir de explicaciones, infografías y diagramas, pósters, cómics o recetas de forma más realista y precisa, gracias a que dispone de un mayor conocimiento del mundo al poder conectarse al Buscador, y mayor capacidad para renderizar texto con precisión.

Este modelo se lanzó de forma gratuita para los usuarios, que podían crear hasta tres imágenes al día con Gemini 3 Pro Image. Sin embargo, ahora Google ha actualizado los límites de acceso al modelo de creación de imágenes debido a la “gran demanda” experimentada, que puede entorpecer las capacidades del servicio.

Concretamente, los usuarios que utilicen la versión gratuita ahora disponen de ‘Acceso básico’, lo que equivale a un nuevo límite de dos imágenes al día, tal y como lo ha detallado la tecnológica en la página de soporte de Google y ha recogido 9to5Google.

Lo mismo ha ocurrido en el servicio NotebookLM, que canceló temporalmente el acceso a las funciones de creación de infografías y presentaciones, impulsadas por Gemini 3 Pro, para los usuarios de la versión gratuita, debido a la “gran demanda” que estaba ocasionando algunas limitaciones de capacidad, como explicó en una publicación en la red social X.

Asimismo, Google también interpuso algunos límites adicionales de generación en NotebookLM para los usuarios suscritos a la versión Pro, aunque detalló que trabajan en “volver a la normalidad lo antes posible”.