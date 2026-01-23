Google prepara una nueva herramienta de generación de música a partir de texto para Gemini

Google está trabajando en una nueva herramienta de generación de música a partir de indicaciones de texto impulsada por la inteligencia artificial (IA) de Gemini, de manera que los usuarios puedan generar creaciones musicales de forma sencilla desde la aplicación.

La tecnológica continúa desarrollando nuevas opciones para enriquecer la experiencia de los usuarios a la hora de utilizar su IA Gemini, en este caso, para cuestiones creativas como es el caso de generar música, al igual que ya ocurre con las imágenes y su modelo Nano Banana.

En este sentido, Google está desarrollando una nueva herramienta que permitirá crear nueva música y canciones a partir de indicaciones de texto, pensada para agregarse a las opciones de la aplicación de Gemini, de cara a ofrecer una experiencia de interfaz sencilla para generar este contenido, acercándolo a cualquier persona.

Así lo ha dado a conocer Android Authority tras llevar a cabo un análisis de APK de la versión 17.2.51.sa.arm64 de la aplicación de Gemini para Android, donde han encontrado partes del código de desarrollo en los que se hace referencia a una nueva herramienta de música ‘MUSIC_GENERATION_AS_TOOL’.

Se ha de tener en cuenta que Gemini ya cuenta con modelos específicos para la creación de música, como es el caso de Lyria, que está disponible desde la API de Gemini y que permite a los desarrolladores crear aplicaciones en las que los usuarios puedan crear, dirigir y ejecutar música instrumental de forma interactiva en tiempo real.

Sin embargo, se prevé que la nueva herramienta de creación música en la que está trabajando Google ponga estas capacidades a disposición de los usuarios de forma mucho más accesible, directamente desde la ‘app’ de Gemini.

Con todo ello, por el momento se trata de una función en desarrollo, por lo que se desconoce cómo se implementará finalmente y las opciones que ofrecerá a los usuarios, así como cuándo llegará a la aplicación, en caso de lanzarse.