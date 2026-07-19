Google Wallet permitirá verificar la edad sin compartir información personal

Google está trabajando en nuevas funciones para su cartera digital Wallet, que permitirán seguir las actualizaciones de las tarjetas procedentes de Gmail y verificar la edad sin tener que compartir un documento de identidad oficial.

La aplicación Wallet de Google mostrará un resumen mensual con los cambios que se han incorporado desde Gmail, ya sean nuevos billetes, entradas o tarjetas de fidelidad, así como notificaciones puntuales enviadas por los desarrolladores, para informar de ofertas o novedades.

Esta novedad en pruebas tendrá una nueva sección llamada ‘Updates’ (Actualizaciones) en la aplicación, como ha comprobado el portal especializado Android Authority en la versión 26.27.941270914 de la ‘app’ de Wallet.

Google también trabaja en una ‘prueba de edad’ que permitirá verificar desde Wallet si un usuario es mayor de edad sin que tenga que compartir información personal ni ningún documento de identidad oficial.

Esta herramienta complementa los esfuerzos que gobiernos y empresas están realizando por implementar un sistema de verificación de edad ‘online’ eficaz. Al respecto, Google ha facilitado la tecnología Credential Manager de Google, que crea un canal seguro para compartir información sobre la identidad del usuario y permite verificarla mediante tecnologías con prueba de conocimiento cero (ZKP), sin revelar la identidad.

Meta, por su parte, utiliza otros sistemas impulsados por IA, que analizan de forma proactiva las cuentas que pertenecen a usuarios adolescentes en sus redes sociales, como Facebook o Instagram, para identificar comportamientos sospechosos de menores, y activar de forma automática las protecciones de Cuentas para Adolescentes.

En abril, la Comisión Europea presentó la nueva aplicación europea para verificar la edad de los usuarios que acceden a las redes sociales y comprobar que las plataformas respetan los límites de acceso de los menores de edad, que forma parte de pruebas piloto en varios Estado miembros, incluido España.

Precisamente, España también cuenta con iniciativa propia en este ámbito, de la mano de la aplicación Cartera Digital Beta, que permite registrar la edad utilizando un documento oficial, como el DNI electrónico u otros métodos como la Cl@ave PIN.