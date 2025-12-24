Hisense impulsa el hogar inteligente con nuevos frigoríficos PureFit y un sistema modular de lavandería X-Zone Master

Hisense ha presentado su renovado ecosistema de hogar inteligente, con un rediseño de la plataforma ConnectLife que integra asistentes de inteligencia artificial (IA) personalizados, mayor eficiencia energética y compatibilidad con dispositivos de otras marcas, junto a una amplia gama de nuevos electrodomésticos para la cocina y la lavandería, incluida lavandería X-Zone Master con sistema modular.

La tecnológica ha dado a conocer sus últimas innovaciones en tecnología para el hogar en el marco de la feria tecnológica CES 2026, que se celebrará del 6 al 9 de enero en Las Vegas (Estados Unidos), donde mostrará su ecosistema del hogar inteligente centrado en integrar la asistencia impulsada por IA, características de eficiencia energética y conectividad mejorada.

En este sentido, Hisense ha anunciado un rediseño de su plataforma ConnectLife, que ahora integra asistentes de IA especializados que aprenden cómo vive el usuario en el día a día, para coordinar sus dispositivos de forma personalizada. Así, cada agente está enfocado en una parte específica de la rutina diaria del hogar.

Como ha ejemplificado la compañía en un comunicado, los agentes de cocina pueden sugerir de forma autónoma maridajes de comidas y vinos en base a lo que se vaya a cocina, y de lavandería, detecta los tipos de tela para mejorar y optimizar el lavado.

Además, también se ha ampliado el soporte de ConnectLife para que sea compatible con dispositivos y productos de otras marcas, incluyendo el protocolo Matter y Google Home. Con ello, mejora la posibilidad gestionar un hogar totalmente coordinado.

NUEVOS FRIGORÍFICOS INTELIGENTES

En cuanto a las novedades para la cocina inteligente, Hisense ha presentado los nuevos frigoríficos Hub ConnectLife, que incluyen pantallas de alta resolución duales, una de 21 pulgadas para contenido y aplicaciones del hogar y otra de 35 pulgadas para funciones básicas del refrigerador.

A través de estas pantallas, ConnectLife y el Agente de Cocina de IA, estos nuevos frigoríficos recomiendan recetas y comidas en base a los alimentos disponibles, además de guiar en los pasos de la preparación de la receta y coordinarse con la cocina inteligente.

Asimismo, cuentan con un diseño accesible, así como con un recubrimiento antibacteriano, tecnología de enfriamiento metal-tech y cajones deslizantes de metal, que ofrecen zonas de humedad ajustable y capacidades de congelación profunda, de cara a adaptarse a las necesidades de los usuarios.

También se han presentado los frigoríficos PureFit de Hisense, que incorporan tecnología de conservación de alimentos en un formato que “ahorra espacio”. Esto se debe a que disponen de un diseño delgado, ideado para poder integrarse en cocinas modernas con huecos reducidos. Se trata de “maximizar el espacio sin sacrificar la capacidad de almacenamiento”.

En su interior, dispone de tecnología avanzada de conservación de alimentos, que combina la refrigeración con tecnología de metal, además de un cajón para verduras con humedad ajustable y protección antibaceriana que elimina al 99,9 por ciento de las bacterias.

Hisense ha ampliado igualmente la serie PureFit con una nueva vinoteca que complementa la gama y ofrece opciones de configuración adicionales.

COCINA INTELIGENTE Y NUEVO LAVAVAJILLAS

Continuando con la cocina, Hisense también ha presentado una nueva cocina de inducción inteligente que, con un formato de instalación a ras, integra una pantalla táctil de alta resolución de 6,86 pulgadas, poniendo el agente de cocina de ConnectLife aún más accesible.

En este sentido, los usuarios pueden visualizar directamente en la pantalla de la cocina la planificación de comida, la receta que estén cocinando u orientación e inspiración de recetas, como ha explicado la tecnológica.

Asimismo, la placa de inducción presenta zonas capaces de combinar dos áreas de cocción en una misma superficie más grande para poder utilizar diversos utensilios de cocina, todo ello recubierto por una superficie duradera resistente a rayones. La cocina también integra un horno de 5.8 pies cúbicos, que está equipado con Tecnología de Precalentamiento Rápido utilizando un algoritmo de tri-elemento coordinado.

A todo se le suma el nuevo Lavavajillas Inteligente S7, que también integra una pantalla táctil de alta resolución de 6,86 pulgadas que ofrece una interfaz clara e intuitiva para selección de ciclos y monitorización de uso.

Hisense ha detallado que está equipada con una Tecnología de Lavado Super Inteligente, que detecta automáticamente el tamaño de carga y los niveles de suciedad, ajustando de forma inteligente el detergente, el volumen de agua, la temperatura y la duración del ciclo para un lavado óptimo.

Incluso, este nuevo lavavajillas S7 se comunica con otros electrodomésticos de cocina de Hisense para recomendar el ciclo de lavado en base a la receta o método de cocción utilizado, teniendo en cuenta si se están limpiando bandejas de horno o platos. Además, también incorpora un sistema Smart Dry para proporcionar platos “completamente secos” y un brazo rociador para garantizar una limpieza completa en piezas cristalería.

LAVANDERÍA INTELIGENTE

Hisense también ha presentado su nueva lavadora y secadora U7, que ofrece un rendimiento de alta capacidad, cuidado inteligente de las telas y funciones de higiene específicas. Se trata de la primera lavadora de cinco pies cúbicos de la compañía, por lo que ofrece un espacio más amplio para manejar cargas grandes.

Asimismo, integra una pantalla de siete pulgadas de alta resolución para gestionar el agente de Lavandería impulsado por IA, que ajusta automáticamente los parámetros del ciclo según el tipo de tela. También incluye un ciclo de esterilización de alta temperatura que elimina las manchas difíciles y los microbios.

Por su parte, el dispensador de detergente HiBubble crea una espuma ultrafina y soluble que penetra las telas con mayor eficiencia para una limpieza más óptima. Al mismo tiempo, se trata de una lavadora que cuida las prendas adaptándose a las necesidades de los usuarios.

La lavadora-secadora todo en uno Hisense Roman Holiday es otra de las novedades de Hisense y, en este caso cuenta con un estilo retro-moderno, con detalles dorados. Además, tiene una profundidad “ultradelgada” de 52 cm, pensada para espacios más reducidos.

Esta lavasecadora desinfecta y elimina olores en un solo ciclo, además de ofrecer tecnología AI Wash para ajustar los niveles de agua y consumo de energía, sin comprometer el rendimiento de la limpieza.

Finalmente, Hisense también ha presentado la lavandería X-Zone Master, el primer sistema de lavadora-secadora modular infinitamente escalable. Esto se debe a que permite ampliar la unidad de lavado principal con cualquier número de minimódulos a medida que aumentan sus necesidades.

Este enfoque permite lavar cargas separadas simultáneamente, ya sea ropa delicada, de deporte o ropa de cama, sin tener que esperar ni mezclar prendas que requieren cuidados distintos. Además, todo el sistema funciona a menos de 46 dB para un rendimiento ultrasilencioso, incluso con varias unidades funcionando a la vez.

Igualmente, el Agente de Lavandería con IA identifica automáticamente los tipos de tela y los niveles de suciedad, además de optimizar los ciclos de lavado de forma automática.

Hisense también ha dado a conocer su Deshumidificador TopLift, que incluye un sistema de recolección de agua de elevación superior en el ambiente, lo que proporciona un 38 % más de capacidad que los modelos tradicionales y mejora notablemente la accesibilidad.