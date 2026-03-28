Honor incorpora la compatibilidad con OpenClaw a su tableta HONOR MagicPad4

Honor ha agregado compatibilidad con la plataforma OpenClaw en su tableta Honor MagicPad4, convirtiéndose así en la primera de Android capaz de ejecutar agentes de inteligencia artificial (IA) de forma nativa.La compañía anunció el modelo Honor MagicPad4 el pasado mes de febrero como 'la tableta más delgada del mundo' y la primera en integrar el procesador Snapdragon 8 Gen 5, además de ofrecer una experiencia de pantalla extendido incluso con dispositivos de Apple con Honor Connect.De cara a continuar apostando por las capacidades de productividad de este dispositivo, Honor ha anunciado que ahora ofrece a los usuarios la posibilidad de interactuar con la IA en una tableta al nivel de PC, al integrar la plataforma de agentes de IA OpenClaw.'La llegada de OpenClaw marca el inicio de una nueva categoría de dispositivos donde la productividad, la personalización y la IA convergen en un único ecosistema portátil', ha señalado en un comunicado, donde ha matizado que se trata de la primera tableta Android capaz de ejecutar agentes de IA de forma nativa, al integrar OpenClaw a través del entorno Linux Lab.En este marco, entre las principales novedades que incorpora HONOR MagicPad4 destacan el primer laboratorio portátil de IA, que permite ejecutar OpenClaw directamente en el dispositivo. Asimismo, pensada para desarrolladores, ofrece acceso completo a la línea de comandos para configurar agentes, gestionar claves API y ejecutar tareas complejas, pensando en los desarrolladores. Además, cuenta con la posibilidad de elegir proveedor de IA y personalizar las capacidades del agente.Así, Honor ha subrayado que, gracias a la compatibilidad con el sistema de código abierto OpenClaw, la tableta HONOR MagicPad4 está 'democratizando el acceso a herramientas avanzadas de IA'.En cuanto a sus características, la tableta HONOR MagicPad4 cuenta con una pantalla OLED de 12,3 pulgadas con 165 Hz. Asimismo, su diseño ultrafino tiene un grosor de 4,8 mm y un peso de 450 gramos, todo ello acompañado de una batería de 10.100 mAh.Honor MagicPad4 ya se encuentra disponible en colores gris y blanco con una configuración de 12GB de RAM y 256GB de almacenamiento por un precio de 599 euros.