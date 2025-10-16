Honor presenta Magic 8 Pro: rendimiento, autonomía, mucha IA y salud ocular

Honor ha actualizado su gama de ‘smartphones’ insignia con Honor Magic 8 Pro, que además de estar impulsado por el procesador Snapdragon 8 Elite y ofrece una batería de 7.200Mah, da un fuerte impulso a la inteligencia artificial en el dispositivo e incorpora tecnologías para proteger la salud ocular.

Honor Magic 8 Pro es el modelo más avanzado de la serie, diseñado para sacarle el máximo partido a la inteligencia artificial, de la mano del asistente YoYo y un botón físico que permite acceder a distintas funciones impulsadas con esta tecnología.

YoYo se puede usar en más de 3.000 escenarios, que incluyen la comparación de precios, la búsqueda de información y las compras ‘online’, y tiene la capacidad de ver lo que ve el usuario con la tecnología de inteligencia visual y la cámara.

La cámara de este equipo está diseñada para sacar las mejoras tomas en escenarios nocturnos o con escasa luz, incluso con zoom, y para ello, Honor ha empleado un teleobjetivo de 200 megapíxeles que admite hasta 3m7 aumentos ópticos y hasta cien aumentos en digital.

Esta cámara principal se complementa con una lente principal de 50 megapíxeles de 1/1,3 pulgadas y con estabilización óptica de imagen, y un gran angular de 50 megapíxeles con ángulo de visión de 122 grados. En la parte frontal, aloja una cámara de 50 megapíxeles con sensor de profundidad.

La fotografía nocturna, la estabilidad y la fotografía de retratos se han reforzado con tres motores dedicados impulsados con inteligencia artificial. Esta tecnología también ayuda a detectar la escena y el color, para obtener resultados profesionales y personalizados.

Honor Magic 8 Pro está impulsado por el procesador Snapdragon 8 Elite de 5ª generación, una batería de 7.200mAh con carga rápida por cable de 120 vatios y sistema de gestión de energía, que utiliza un algoritmo de estabilización de voltaje a nivel de milivoltios.

La pantalla, por su parte, ofrece un tamaño de 6,71 pulgadas con una tasa de refresco adaptativa 1-120Hz, que alcanza un pico de brillo máximo de 6.000 nits con HDR. Y para el audio, emplea una tecnología de cavidad abierta dual y un algoritmo de campo de sonido espacial que mejoran los graves y el sonido espacial.

La experiencia visual está respaldada por la certificación Global Eye Protection 5.0 por integrar tecnologías que protegen la vista para reducir la miopía transitoria y la fatiga visual, así como evitar empeorar el ojo seco.

Para desbloquear el dispositivo, emplea un sistema que aúna reconocimiento facial y huella dactilar, y protege de los fraude con la tecnología Trinity AI antifraude, que también vigila la suplantación de rostro y de voz.

Es resistente a caídas con la protección que ofrece el cristal Honor Giant Rhino, y al agua, al polvo, a la inmersión, al agua caliente y a los chorros de alta presión con la certificación IP68+IP69K.

HONOR MAGIC 8

La serie de completa con el modelo estándar Honor Magic 8, que aunque comparte muchas de las características de su hermano mayor, cambiar la configuración de elementos como la cámara o la batería.

Así, presenta un sistema de cámara con una lente principal de 50 megapíxeles, un ultra gran angular de 50 megapíxeles y un teleobjetivo de 64 megapíxeles, también diseñada para la noche, y una cámara frontal de 50 megapíxeles.

La batería, por su parte, ofrece una capacidad de 7.000mAh y carga rápida por cable de 90 vatios, mientras que la pantalla alcanza un tamaño de 6,58 pulgadas.

Estos dos dispositivos se han presentado en China, donde Magic 8 parte de un precio de 4.499 yuanes (unos 542 euros al cambio), y Magic 8 Pro, de 6.199 yuanes (746 euros al cambio).