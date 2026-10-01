Huawei presenta Mate90 Pro Max, su móvil insignia con chip Kirin 9050 Pro, batería 6.800mAh y teleobjetivo de 200MP

Huawei ha presentado su nueva serie de ‘smartphone’ insignia Mate 90, con el modelo Mate90 Pro Max a la cabeza, que llega con el procesado Kirin 9050 Pro, una batería de 6.800mAh y una cámara con teleobjetivo de 200MP.

La compañía ha desvelado este jueves en China su nuevo Mate90 Pro Max, del que ha destacado que en su interior se encuentra el procesador Kirin 9050 Pro, el mismo que lleva el plegable triple Mate XT 2, que se caracteriza por ser el primero en emplear la tecnología de apilamiento vertical LogicFolding.

Logic Folding reemplaza la arquitectura de diseño plano 2D por una tridimensional que favorece la eficiencia y la velocidad de procesamiento, y la capacidad de ejecutar modelos de Inteligencia Artificial directamente en el dispositivo sin conexión. También habilita funciones avanzadas para videojuegos como el trazado de rayos y el DHR dinámico.

Su diseño ha permitido integrar 238 millones de transistores por milímetro cuadrado, aumentando la densidad en un 28 por ciento, y habilita 5 millones de interconexiones que, en conjunto, alcanzan un ancho de banda de 125TB/s.

El Huawei Mate90 Pro Max llega con una pantalla de 6,9 pulgadas, lo que lo convierte en el de mayor tamaño de la serie, ya que Huawei Mate90 Pro y Mate 90 se quedan en 6,75 pulgadas. Alcanza un brillo máximo de 12.000 nits, para que pueda usarse en el exterior, bajo el sol, y es compatible con la gama cromática BT.2020.

La pantalla, además, está protegido por el cristal óptico Kunlun ante arañazos y golpes y con un acabado antirreflectante, y presenta resistencia al polvo y al agua con certificación IP68 e IP69.

La cámara de Mate90 Pro Max incorpora un teleobjetivo de 200 MP y una cámara principal con un rango dinámico ultra alto de 18 EV, que no solo captura imágenes realistas sino que lo hace de lejos y de cerca, en cualquier condición lumínica.

El ‘smartphone’ también incorpora una batería de 6.800mAh de larga duración con carga rápida por cable de 100 vatios, admite cuatro tarjetas SIM y ofrece un modo ‘Exploración al aire libre’, con rutas de ciclismo y senderismo, llamadas a emergencias ante caídas o accidentes y control táctil con las manos mojadas.

Mate90 Pro Max llega con el sistema HarmonyOS AI, que incluye el asistente de inteligencia artificial de la compañía y funciones inteligentes como la transferencia de archivos entre dispositivos mediante gestos y la rotación inteligente, que adapta el contenido a la orientación del dispositivo y en base a la postura y el reconocimiento facial del usuario.

A nivel estético, Mate90 Pro Max presenta simetría con el eje central, con un diseño de celosía en tres cuartas partes de su carcasa trasera y un módulo de cámara de gran tamaño circular, con el diseño de anillo de estrella flotante. Está disponible en los colores verde, rosa, blanco y negro.