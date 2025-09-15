Tecnología

IA revoluciona los audífonos

Freepik | Una mujer escucha una llamada por medio de sus auriculares inteligentes, mientras sostiene su teléfono celular.
Honor Earbuds Open | Destacan por su capacidad para traducir en tiempo real, en 15 idiomas, mediante tres modos especializados. También trae cancelación de ruido.
LG xboom Buds | Se realizaron en colaboración con el rapero will.i.am. Emplean ‘drivers’ de grafeno, con cancelación activa de ruido. Ofrecen hasta 30 horas de uso con su estuche de carga.
Starkey Evolv AI | Ofrece una calidad de sonido realista. La IA ayuda a clarificar el habla y a reducir el ruido de fondo en cualquier entorno. Cuenta con detección y alerta de caídas (notifica a contactos de emergencia).
Galaxy Buds3 FE | Viene con controles intuitivos, comandos de voz manos libres y traducción en tiempo real a través de la app Galaxy AI Interpreter.
AirPods Pro 3 | Incluye la función de traducción en vivo, impulsada por Apple Intelligence, que permite mantener conversaciones entre personas que hablen diferentes idiomas y sensor de frecuencia cardiaca.
Widex SmartRIC | Se adaptan a tu entorno, optimizando la experiencia auditiva para escuchar claramente incluso en ambientes ruidosos. La IA también personaliza el sonido según las preferencias del usuario.
Zulema Emanuel
15 de septiembre de 2025

La inteligencia artificial (IA) transformó el mercado de los audífonos. Lo que antes eran simples aparatos para escuchar música, ahora son verdaderos asistentes personales capaces de analizar y optimizar el entorno sonoro.

Marcas como Samsung, Honor, Apple, Starkey, Widex y otras promueven sus airpods con funciones especiales impulsadas con IA. Entre las más innovadoras se destacan la traducción en tiempo real, en que el usuario puede hablar en cualquier lengua y el receptor escucha en su idioma, facilitando la comunicación.

También, incluyen la cancelación de ruido adaptable, la personalización del audio y, en algunas marcas, monitoreo de la salud. Estos avances permiten que los audífonos mejoren la calidad del sonido y que interactúen de manera inteligente con el usuario.

Funciones especiales

Traducción simultánea: procesan y pueden traducir conversaciones en tiempo real a diferentes idiomas.

Mejoran la voz: Usan redes neuronales profundas para optimizar la inteligibilidad del habla, con experiencia inmersiva.

Cancelación de ruido: Aíslan sonidos específicos, permitiendo escuchar en una multitud.

Adaptación predictiva: aprenden patrones, detectan la actividad del usuario y se adaptan para mejorar el sonido.

