IA revoluciona los audífonos

La inteligencia artificial (IA) transformó el mercado de los audífonos. Lo que antes eran simples aparatos para escuchar música, ahora son verdaderos asistentes personales capaces de analizar y optimizar el entorno sonoro.

Marcas como Samsung, Honor, Apple, Starkey, Widex y otras promueven sus airpods con funciones especiales impulsadas con IA. Entre las más innovadoras se destacan la traducción en tiempo real, en que el usuario puede hablar en cualquier lengua y el receptor escucha en su idioma, facilitando la comunicación.

También, incluyen la cancelación de ruido adaptable, la personalización del audio y, en algunas marcas, monitoreo de la salud. Estos avances permiten que los audífonos mejoren la calidad del sonido y que interactúen de manera inteligente con el usuario.