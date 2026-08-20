IA transforma la planificación de viajes y redefine las expectativas de los huéspedes

La inteligencia artificial (IA) se ha consolidado como una de las principales aliadas de los viajeros modernos, transformando radicalmente la manera en que se planifican las vacaciones. Desde la búsqueda inicial de destinos y la comparación de precios hasta la creación de complejos itinerarios personalizados, estas herramientas digitales permiten a los usuarios tomar decisiones más informadas y rápidas antes de concretar una reserva.

Este avance tecnológico ha elevado de forma significativa las expectativas de los huéspedes, quienes llegan a los complejos turísticos con un alto nivel de información previa y en busca de vivencias auténticas que respondan a sus intereses específicos. Ante este nuevo panorama, empresas del sector como Decameron han impulsado su propia transformación digital mediante soluciones prácticas, tal como destaca su vocero, Antonio Manfredonio, quien señala que el compromiso actual es lograr que la estancia presencial supere las expectativas generadas en las búsquedas virtuales.

Para adaptarse a esta evolución, la cadena ha integrado herramientas orientadas a agilizar los procesos operativos y mejorar la experiencia de sus públicos. Entre ellas sobresale el Web Check-In, una función que permite adelantar el registro en línea para reducir los tiempos de espera en la recepción, así como la plataforma Decameron Agents Rewards, un programa digital enfocado en fidelizar a los agentes de viajes mediante beneficios canjeables. Estas iniciativas demuestran cómo la tecnología se utiliza para simplificar gestiones tanto para los visitantes como para los aliados estratégicos del sector.

A pesar del impacto de la inteligencia artificial en la fase de planificación, los expertos coinciden en que la fidelidad de los viajeros no depende únicamente de la innovación digital. Factores determinantes como la calidad del servicio, la calidez del equipo humano y la creación de recuerdos memorables durante la estadía siguen siendo el núcleo de la industria. De este modo, el futuro del turismo se perfila como un equilibrio entre la eficiencia de la tecnología y la autenticidad de la calidez humana.