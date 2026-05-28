IBM invertirá USD 10.000 millones en desarrollo de computación cuántica

IBM anunció que invertirá más de 10.000 millones de dólares durante los próximos cinco años en computación cuántica, una tecnología de vanguardia que podría hacer que las computadoras más potentes de la actualidad parezcan lentas y limitadas.

El gigante tecnológico estadounidense, fundado en 1911, asegura haber desplegado ya más de 90 sistemas cuánticos —una cifra superior a la de todos sus rivales juntos— y tiene como objetivo entregar la primera computadora cuántica comercial a gran escala para 2029.

A diferencia de las computadoras convencionales, que procesan la información mediante “bits” —diminutos interruptores que están apagados (0) o encendidos (1)—, las computadoras cuánticas utilizan “cúbits”, los cuales pueden ser 0 y 1 simultáneamente.

Esto les permite procesar un número inmenso de posibilidades de manera simultánea, lo que las hace potencialmente mucho más rápidas y potentes que cualquier tecnología disponible en la actualidad.

No obstante, las computadoras cuánticas cometen actualmente demasiados errores como para ser utilizadas de forma fiable fuera de los entornos de investigación.

El objetivo de IBM es construir una máquina capaz de corregir los errores y contribuir al descubrimiento de nuevos materiales, algoritmos y moléculas para el sector sanitario.

Los 10.000 millones de dólares se destinarán a investigación, nuevas instalaciones, alianzas estratégicas y posibles adquisiciones, informó el grupo.

Este anuncio se produce una semana después de que IBM y el Departamento de Comercio de Estados Unidos firmaran una carta de intenciones para construir una fábrica dedicada a la producción de chips cuánticos —denominada Anderon— dentro del territorio estadounidense.

El gobierno aportará 1.000 millones de dólares a esta nueva empresa mediante créditos aprobados en 2022, bajo la administración del presidente Joe Biden, mientras IBM comprometerá una cifra similar de sus propios recursos.

La computación cuántica se ha convertido en una carrera a escala global. Francia anunció recientemente una inversión de 1.700 millones de dólares para el desarrollo de tecnologías cuánticas y de semiconductores, mientras que Alemania, China, Reino Unido y Canadá también figuran como actores destacados en este ámbito.

La consultora McKinsey estima que esta tecnología podría generar un valor económico de 2,7 billones de dólares para 2035.

En Estados Unidos, Google y Microsoft también han emprendido una carrera para lograr avances decisivos en el campo de la computación cuántica.