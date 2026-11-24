El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH), en alianza con LG Electronics, graduó a 52 participantes del curso de Instalación y Mantenimiento de Aires Acondicionados tipo Split con Tecnología Inverter.

La capacitación, desarrollada durante 320 horas, permitió a los participantes adquirir competencias especializadas en instalación, diagnóstico electrónico y mantenimiento de sistemas de climatización con tecnología Inverter, respondiendo a la creciente demanda de personal calificado en este sector.

Los egresados pertenecen a los centros de formación del INADEH de La Marquesa, en Arraiján, y Bonifacio Pereira, en El Chorrillo. Durante el programa combinaron la formación técnica del INADEH con los conocimientos, tecnologías y buenas prácticas aportados por LG Electronics.

El curso forma parte de LG Inverter Academy, una iniciativa que la compañía desarrolla en América Latina para contribuir a la preparación de especialistas en climatización, promover el uso eficiente de la energía y elevar los estándares de instalación y mantenimiento de estos equipos.

Además de la capacitación técnica, los participantes tuvieron acceso a experiencias de inmersión corporativa desarrolladas por LG, orientadas a fortalecer su marca personal, potenciar su perfil profesional y mejorar sus habilidades para brindar un servicio de excelencia a los clientes.

Con esta nueva promoción, el INADEH y LG reafirman su compromiso de formar talento humano preparado para responder a los avances tecnológicos, contribuir al crecimiento del sector de la climatización y aportar al desarrollo productivo de Panamá.