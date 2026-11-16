inDrive refuerza la seguridad con IA

Al cumplir siete años de operaciones en Panamá, la plataforma de movilidad inDrive contó que ha priorizado la integración tecnológica y la cooperación institucional para fortalecer la seguridad de su creciente comunidad, que durante el primer semestre de 2026 registró un alza interanual del 20.2% en pasajeros y del 25% en conductores activos. “Esa evolución significa seguir ofreciendo alternativas que den mayor libertad de elección, pero también asumir la responsabilidad de fortalecer constantemente la experiencia, la prevención y la seguridad”, señaló Javier Martínez, gerente regional de Centroamérica y Caribe en la plataforma.

Como parte de esta estrategia preventiva, la aplicación reveló que acompaña a los usuarios antes, durante y después de cada trayecto mediante herramientas como verificación de identidad, monitoreo en tiempo real, grabación de audio, botón SOS y la función Compartir viaje, utilizada por el 50.2% de los usuarios activos.

Asimismo, la plataforma emplea inteligencia artificial para detectar comportamientos inusuales, documentos falsos y posibles cuentas duplicadas, logrando que el 99.9% de los viajes finalice sin incidentes.

Más allá del desarrollo digital, la empresa mantiene desde 2025 una alianza estratégica con la Policía Nacional de Panamá enfocada en la prevención y respuesta rápida ante situaciones de riesgo. Esta colaboración incluye el intercambio de información para identificar patrones de alerta, la optimización de canales de comunicación directa y la coordinación técnica para integrar el botón SOS con las líneas policiales.

Este despliegue tecnológico y operativo respalda la expansión del servicio en el mercado local, donde los traslados en la categoría Comfort crecieron más de 7.5 veces en el primer semestre del año.