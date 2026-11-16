Tecnología

inDrive refuerza la seguridad con IA

inDrive refuerza la seguridad con IA
Cortesía | Directivo de inDrive durante la presentación de las novedades de la plataforma.
inDrive refuerza la seguridad con IA
Cortesía | Directivos de la plataforma durante el aniversario.
Zulema Emanuel
16 de noviembre de 2026

Al cumplir siete años de operaciones en Panamá, la plataforma de movilidad inDrive contó que ha priorizado la integración tecnológica y la cooperación institucional para fortalecer la seguridad de su creciente comunidad, que durante el primer semestre de 2026 registró un alza interanual del 20.2% en pasajeros y del 25% en conductores activos. “Esa evolución significa seguir ofreciendo alternativas que den mayor libertad de elección, pero también asumir la responsabilidad de fortalecer constantemente la experiencia, la prevención y la seguridad”, señaló Javier Martínez, gerente regional de Centroamérica y Caribe en la plataforma.

Como parte de esta estrategia preventiva, la aplicación reveló que acompaña a los usuarios antes, durante y después de cada trayecto mediante herramientas como verificación de identidad, monitoreo en tiempo real, grabación de audio, botón SOS y la función Compartir viaje, utilizada por el 50.2% de los usuarios activos.

Asimismo, la plataforma emplea inteligencia artificial para detectar comportamientos inusuales, documentos falsos y posibles cuentas duplicadas, logrando que el 99.9% de los viajes finalice sin incidentes.

Más allá del desarrollo digital, la empresa mantiene desde 2025 una alianza estratégica con la Policía Nacional de Panamá enfocada en la prevención y respuesta rápida ante situaciones de riesgo. Esta colaboración incluye el intercambio de información para identificar patrones de alerta, la optimización de canales de comunicación directa y la coordinación técnica para integrar el botón SOS con las líneas policiales.

Este despliegue tecnológico y operativo respalda la expansión del servicio en el mercado local, donde los traslados en la categoría Comfort crecieron más de 7.5 veces en el primer semestre del año.

83%
De los conductores opera de forma recurrente cada semana.
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