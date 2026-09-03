Inteligencia artificial y avances en tecnología SIG son analizados en el CUE Panamá 2026

Con la participación de al menos 1 000 personas, inició este jueves la Conferencia de Usuarios Esri Panamá 2026 (CUE Panamá 2026) en el Hotel Marriott Albrook. El encuentro ofrece un espacio para observar cómo instituciones, universidades, comunidades y organizaciones utilizan Sistemas de Información Geográfica (SIG), inteligencia artificial, análisis de datos y gemelos digitales para optimizar la toma de decisiones sobre el territorio, detallaron los organizadores.

Durante la apertura se mostraron casos panameños que integran la inteligencia geoespacial en sus procesos de transformación. Entre ellos destacó la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) por su iniciativa Smart Campus, un proyecto que utiliza herramientas geoespaciales para mejorar la planificación y gestión de sus instalaciones. Por su parte, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) recibió el Special Achievement in GIS Award (SAG Award), una distinción internacional de Esri que reconoce el uso innovador de los SIG.

La conferencia continúa los días 3 y 4 de septiembre con la participación de especialistas, instituciones públicas y privadas, universidades y organizaciones que apuestan por el uso de datos geográficos para mejorar la calidad de vida de las personas, las comunidades y el ambiente.

El encuentro también reconoció el impacto humano de la tecnología; en este contexto, Miguel Guerra Santos fue nombrado Geoinfluencer 2026 por su trayectoria de más de dos décadas impulsando la plataforma ArcGIS en la ACP y por acercar las herramientas geoespaciales a las nuevas generaciones y comunidades de la cuenca del Canal.Entre otras iniciativas presentadas destaca el Geoportal del Corregimiento de Betania, el cual organiza y visualiza información territorial para apoyar la gestión local y acercar los datos a la ciudadanía.

Asimismo, en alianza con Ciudad del Saber y la Secretaria Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), Esri Panamá impulsa acciones para poner estas herramientas al alcance de estudiantes e investigadores. De igual forma, se expuso el trabajo de la Misión Lulú, liderada por Alfredo Kinglow, la cual utiliza información geográfica para desarrollar un Indicador de Bienestar Animal y orientar acciones de protección.

La CUE 2026 plantea el debate sobre el futuro del análisis territorial mediante ejes como GeoIA, drones, sensores remotos y gemelos digitales, representaciones virtuales que permiten simular escenarios antes de ejecutarlos en el espacio físico. Estas tecnologías se aplican actualmente a la planificación urbana, la infraestructura, el ambiente, la seguridad, la movilidad y la gestión de riesgos.