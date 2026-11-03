Italia convoca reunión de urgencia tras ciberataque a supermercados europeos

El gobierno italiano celebra este martes una reunión de emergencia con los jefes de sus servicios de inteligencia a raíz de los ciberataques la víspera contra sistemas de refrigeración de supermercados en 11 países europeos.

Nadie ha reivindicado por ahora estos ataques, que obligaron a desechar grandes cantidades de productos y que la Unión Europea consideró un intento deliberado de perturbar su cadena de suministro de alimentos.

El primer hackeo ocurrió a mediados de octubre y provocó un aumento drástico de temperaturas en refrigeradores y congeladores en cientos de establecimientos franceses.

El lunes, incidentes similares se produjeron en supermercados de Alemania, Bélgica, Estonia, Finlandia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Suecia y Rumanía.

En Italia, el gobierno convocó a los jefes de los servicios de inteligencia y la Agencia Nacional de Ciberseguridad.

Según un comunicado, el impacto de los ataques "es altamente limitado", centrado en "un número pequeño de comercios" que tenían "sistemas de seguridad obsoletos".

"No pensábamos que, como supermercados, fuéramos a ser objetivo de un ciberataque", dijo al diario Corriere della Sera el director del grupo de supermercados Coop en la isla de Sicilia, Giuseppe Spadaro.

Cuatro de sus 300 tiendas se vieron afectadas por este ataque que causó "varios miles de euros" en daños. "Tuvimos que tirar todo. Las estanterías están vacías", afirmó.

El grupo Coop también sufrió incidentes en Suecia, aunque solo afectaron a siete de sus 800 tiendas, dijo su portavoz en el país escandinavo, Carlos Cancinos, a la AFP.

Según explicó, los equipos afectados estaban conectados a "antiguas redes 4G", por lo que habían puesto en marcha un programa para modernizar los sistemas de refrigeración "garantizando que funcionen a través de redes 5G".

En Bélgica, donde decenas de tiendas reportaron fallos en los sistemas de refrigeración, la fiscalía federal abrió una investigación.

En una primera reacción el lunes, el comisario europeo de Alimentación y Agricultura, Christophe Hansen, afirmó que se tomaban los incidentes "muy en serio".

"Son un intento deliberado de perturbar nuestra cadena de suministro de alimentos y socavar la confianza de los consumidores en ella", aseveró.

Para Roni Kokkola, especialista de seguridad de la información de una agencia gubernamental finlandesa, se esperaban acciones similares en Europa desde los incidentes en Francia.

"Hoy en día es muy típico que todo tipo de vulnerabilidades se exploten de forma cada vez más activa y rápida", aseguró.

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