Jefe de Softbank dice que una super-IA podría convertir a humanos “en peces” o ganar un Nobel

El director del gigante inversor tecnológico japonés SoftBank, Masayoshi Son, aseguró este viernes que una inteligencia artificial (IA) avanzada podría superar a los humanos hasta tal punto que se conviertan “en peces” e incluso ganar el Premio Nobel de Literatura.

En una reunión en Seúl con el presidente surcoreano, Lee Jae-myung, el director ejecutivo de uno de los principales patrocinadores de OpenAI y su ChatGPT describió un futuro en el que la super-IA aventajará a los seres humanos en una proporción de 10.000 a uno.

“La diferencia entre el cerebro humano y (...) el pez dorado en la pecera es de 10.000 veces”, ejemplificó. “Pero va a ser diferente: nosotros nos convertiremos en peces y ellos (la IA) se convertirán en los humanos”.

“Serán 10.000 veces más inteligentes que nosotros”, le dijo Son al mandatario, quien se ha comprometido a convertir a Corea del Sur en una potencia de la IA.

Son comparó la relación entre la humanidad y esa eventual super inteligencia artificial, conocida en la industria como “ASI” por sus siglas en inglés, con las relaciones entre personas y mascotas.

“Intentamos hacerlos felices (...), intentamos vivir en paz con ellos”, añadió. “No necesitamos comérnoslos... La ASI no come proteínas. No necesitan comernos, no se preocupe”.

Lee respondió riendo que ahora está “un poco preocupado”, y le preguntó a Son si la ASI podría ganar el Premio Nobel de Literatura, que el año pasado obtuvo la autora surcoreana Han Kang.

“Creo que sí”, le respondió Son.

La ASI se ha descrito en discusiones del sector tecnológico como el escenario hipotético en el que la inteligencia artificial supera a los humanos.

Los científicos aún lo consideran algo lejano, pero afirman que un primer paso crucial, la inteligencia artificial general (AGI), superior a los humanos en la mayoría de las tareas, podría llegar en una década.