El fundador de Telegram, Pável Dúrov, advirtió este sábado en su cuenta de X de que los usuarios de iPhone con versiones desactualizadas de iOS, el sistema operativo de Apple, están siendo víctimas de ciberataques masivos.

“Los usuarios de iPhone están siendo hackeados a gran escala. Si su versión de iOS está siquiera un poco desactualizada, todos sus datos están en riesgo”, señaló. Dúrov subrayó que basta con abrir una página web para que el dispositivo sea hackeado.

Asimismo, precisó que Telegram está enviando notificaciones a los usuarios con versiones antiguas de iOS, instándolos a actualizar su sistema operativo.

Previamente, Durov desafió públicamente a los ‘hackers’ a intentar vulnerar su cuenta personal de Telegram para desmentir los reportes sobre un supuesto fallo de seguridad crítico en los nuevos ‘widgets’ de la plataforma para Android y Windows, lanzados el pasado 9 de noviembre.

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