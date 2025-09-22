Jóvenes panameñas participaron en Campamento de Ciberseguridad CyberWizards 2025

Cinco jóvenes panameñas participaron en el campamento internacional de ciberseguridad CyberWizards 2025, realizado en Estonia y dirigido a chicas de 13 a 16 años.

Las estudiantes Daniela Camargo, Janna Ramos, Saret Medina, Katherin Camacho y Yazaira Aurora forman parte de distintos Rincones Clubhouse del país, espacios de aprendizaje comunitario que fomentan el acceso a la ciencia, la tecnología y la innovación en jóvenes de todo Panamá, según la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt).

En esta edición del campamento, las jóvenes panameñas fueron las únicas participantes latinoamericanas, lo que convierte su experiencia en un paso significativo para visibilizar el talento de la región en espacios globales.

La participación fue posible gracias al patrocinio de la Unión Europea, a través del Centro de Cibercapacidades de Latinoamérica y el Caribe (LAC4), implementado por EU CyberNet y financiado por la Unión Europea. Desde su creación en 2022, LAC4 promueve el fortalecimiento de capacidades en ciberseguridad en la región.

“Para la Senacyt, es motivo de orgullo que estas jóvenes representen a Panamá en un espacio internacional tan importante. Su participación no solo abre oportunidades para ellas, sino que también envía un mensaje inspirador a otras chicas del país: la ciencia y la tecnología son para todas y todos”, destacó la Dra. María Heller, directora de Innovación en el Aprendizaje de la Ciencia y Tecnología de la Senacyt.

Por su parte, Liina Areng, directora del Proyecto LAC4 de la Unión Europea, señaló que “en LAC4, Nos enorgullece haber apoyado la participación de estas jóvenes de Panamá en CyberWizards 2025. Nuestra misión es fortalecer la capacidad en ciberseguridad en América Latina y el Caribe, no solo construyendo habilidades técnicas, sino también apoyando e invirtiendo en la próxima generación de talento. Iniciativas como esta demuestran el poder de la cooperación internacional y la importancia de crear oportunidades inclusivas para que todos puedan prosperar en la era digital”.

La embajadora de la Unión Europea en Panamá, Izabela Matusz, reafirmó el compromiso de la Unión Europea “con la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en la ciencia, la tecnología y la ciberseguridad, en consonancia con el Plan de Acción de Género III, que promueve una transformación estructural hacia la igualdad en todas las políticas exteriores de la UE”.