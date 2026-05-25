Kali365, una amenaza emergente que roba los tokens de inicio de sesión de Microsoft 365 para secuestrar las cuentas

El FBI ha alertado de Kali365, una nueva amenaza de ‘phishing’ diseñada para engañar a los usuarios de Microsoft 365 y secuestrar sus cuentas sin necesidad de acceder a las credenciales, con el robo de los tokens de inicio de sesión.

Kali365 es un descubrimiento reciente en el mundo de la ciberseguridad, que se identificó en abril y se promociona como una plataforma de ‘phising’ como servicio para secuestrar las cuentas de los usuarios de Microsoft 365.

Esta amenaza tiene la capacidad de robar los tokens de inicio de sesión y de eludir la autenticación multifactor sin interceptar las credenciales de acceso a la cuenta de los usuarios ni los códigos MFA.

Para ello, permite abusar del sistema Oauth y acceder al token que hace que la sesión se mantenga abierta, en lugar de tener que introducir de nuevo las credenciales. De esta forma, los ciberatacantes obtienen acceso persistente a los entornos de de Microsoft 365 de sus víctimas.

Como ha alertado el FBI en un comunicado, Kali365 engaña a sus víctimas con un correo electrónico con el que suplanta los servicios de productividad y de uso compartido de documento en la nube, que les insta a verificar un código de dispositivo en la página legítima de Microsoft.

Con esta acción, las víctimas lo que hacen en realidad es autorizar al atacante a acceder a su cuenta con el dispositivo que se ha verificado, suplantando así su idendidad. También permite robar los tokens de acceso y de actualización de Oauth.

La gravedad de Kali365 radica en que “reduce las barreras de entrada, proporcionando a los atacantes con menos conocimientos técnicos acceso a señuelos de phishing generados por IA, plantillas de campañas automatizadas, paneles de seguimiento en tiempo real de personas o entidades objetivo y capacidades de captura de tokens Oauth”, como han expuesto desde el FBI.