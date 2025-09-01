La ANTAI mantiene investigación en reserva e IPANDETEC reitera dudas legales sobre el escaneo de iris

El proyecto Worldcoin, que ofrece criptomonedas a cambio de escanear el iris de las personas para verificar su identidad, sigue sin ser aclarado.

La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) ha respondido formalmente a las solicitudes del Instituto Panamericano de Derecho y Tecnología (IPANDETEC), pero sin ofrecer detalles sobre las investigaciones en curso relacionadas con el uso de datos biométricos.

“No se pueden dar detalles sobre investigaciones en curso”, respondió la ANTAI a las consultas de IPANDETEC, en relación con el funcionamiento de los kioskos de World en el país.

Pese a esta limitación, IPANDETEC reconoció la disposición de la entidad a dar seguimiento al caso. “Valoramos de manera positiva que ANTAI ya ha dado respuesta en dos oportunidades a solicitudes de información de IPANDETEC, lo que evidencia apertura institucional”, señalaron tras ser consultados por Metro Libre.

“Consideramos que la postura de ANTAI ha sido proactiva y en defensa de los derechos fundamentales, aunque el proceso de análisis aún está en curso”, sostiene el grupo

Por otro lado, frente a la operación de Worldcoin en Panamá, IPANDETEC mantiene una postura crítica y cautelosa, advirtiendo que el uso de datos tan sensibles como el iris humano podría no estar alineado con la legislación nacional.

“El uso de datos biométricos por parte de iniciativas como World plantea serias dudas sobre su conformidad con la Ley 81 de 2019 y su reglamento (Decreto 285), especialmente en términos de transparencia, consentimiento informado y derechos de supresión del usuario”, sostienen.

En un artículo publicado en su sitio web, titulado “World en Panamá: riesgos y desafíos para la protección de los datos biométricos”, IPANDETEC remarcó que, mientras no haya seguridad jurídica, las operaciones podrían estar “fuera del marco apropiado de protección de datos”.