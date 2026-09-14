La capital de China prohibirá los drones por motivos de seguridad

La capital de China prohibirá tener drones en el interior de su territorio a partir de noviembre, en un endurecimiento de las regulaciones que ya impiden la venta de esos aparatos.

Las nuevas reglas, anunciadas el domingo y que entrarán en vigor el 15 de noviembre, prohíben la posesión o almacenamiento de vehículos aéreos no tripulados en la ciudad, así como su vuelo en el espacio aéreo de la urbe.

Transportar drones o sus componentes a Pekín también estará prohibido.

El temor por la seguridad en el espacio aéreo de la ciudad creció en junio, cuando un avión pequeño chocó contra un rascacielos, matando al piloto.

Las regulaciones, formuladas por el gobierno municipal de Pekín, citan la necesidad de "resguardar la seguridad de la capital".

Pekín prohibió en mayo la venta de drones, aunque los propietarios debían registrar sus aparatos y podían mantenerlos.

Las nuevas regulaciones exigen que los dueños de drones se deshagan de sus aparatos o los saquen de Pekín para el 15 de noviembre, bajo pena de confiscación y multa.

Las autoridades ofrecen subsidios a los dueños para que desguacen sus dispositivos o los vendan mediante canales de recompra.

Otra alternativa será la posibilidad de brindarles servicio gratuito de correo para enviarlos fuera de la ciudad.

El vuelo de drones en Pekín ya requiere un permiso de las autoridades.

Según las nuevas reglas, se pueden hacer excepciones por motivos como contraterrorismo, agricultura, alivio de desastres e investigación.