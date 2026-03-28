La Comisión Europea investiga a Snpachat por problemas de exposición de menores, acoso sexual y productos ilegales

La Comisión Europea ha abierto una investigación para determinar si Snapchat garantiza un alto nivel de seguridad, privacidad y protección para los niños, alegando problemas de exposición de menores e intentos de captación y acoso sexual con fines delictivos.Esta investigación se ha llevado a cabo en el marco del cumplimiento de la Ley de Servicios Digitales (DSA), que regula grandes plataformas como Snapchat para garantizar un entorno 'online' seguro, obligando a la transparencia y luchando contra contenido ilegal. En este sentido, la Comisión ha detallado que analizará el cumplimiento de las normas de protección infantil, comenzando por la edad de uso de Snapchat. En concreto, los términos de la red social indican que los usuarios deben tener al menos 13 años para usar la plataforma, sin embargo, el organismo sospecha que no impide que los menores de dicha edad accedan al servicio.Asimismo, ha señalado que evaluarán si Snapchat identifica adecuadamente a los usuarios menores de 17 años, para garantizar una experiencia adecuada a su edad, así como si la herramienta para informar sobre la presencia de menores de 13 años está disponible, como ha matizado en un comunicado en su blog oficial.