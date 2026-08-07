La IA diseña por primera vez virus completos que no existen en la naturaleza

La inteligencia artificial (IA), con las precauciones apropiadas, ha sido capaz de crear virus que solo infectan bacterias E. coli y no amenazan a los humanos, mediante los modelos de lenguaje de genoma Evo 1 y Evo 2.

En un estudio publicado en Science, científicos del Instituto Arc de Palo Alto y la Universidad de Stanford utilizaron modelos de lenguaje genómico para diseñar virus desde cero, inexistentes en la naturaleza y capaces de infectar bacterias.

Los investigadores entrenaron sus modelos con secuencias de ADN de millones de organismos y, después, los centraron en Phi X-174, un pequeño virus que solo infecta a la bacteria E. coli y es inofensivo para las personas, junto a unos 15.000 virus emparentados.

Los científicos redujeron explícitamente el alcance de los virus para excluir de los datos de entrenamiento de la IA cualquier cosa que pudiera infectar tanto a humanos como a otros animales, plantas u hongos. “Solo queríamos ser extremadamente cuidadosos”, indica Brian Hie, uno de los autores del estudio, en declaraciones a The New York Times.

Samuel King, otro de los autores del estudio, ha señalado en el citado diario que eligieron crear virus porque “era el siguiente paso obvio”.

Así, el modelo Evo fue capaz de generar cerca de 700.000 versiones potenciales. El equipo pasó a la selección de casi 300 candidatos, fabricaron su ADN y lo insertaron en la bacteria. De los creados por Evo, 16 eran virus capaces de multiplicarse.

Estos virus se diseñaron específicamente para infectar y destruir cepas de E. coli, que ya habían desarrollado resistencia a los fagos (virus que solo infectan a bacterias) naturales, lo que abre la puerta a una nueva generación de ‘fagoterapia’ personalizada (esto es, el uso de virus para curar infecciones bacterianas, en vez de antibióticos) para combatir bacterias resistentes a los antibióticos.

La publicación del estudio ha generado un nuevo desafío ético y de seguridad global, ya que, una vez que la IA es capaz de diseñar virus completos, se abre la posibilidad de que esta tecnología se use para crear virus peligrosos.

De hecho, tanto los autores como expertos en seguridad biológica recalcan que el diseño de genomas por IA requiere una supervisión experta constante y protocolos de seguridad robustos frente al riesgo de mal uso.

“La cuestión ya no es si existirá el diseño generativo de genomas víricos”, dicen Inglesby y Hanke en el análisis que acompaña al estudio, sino “si la sociedad puede construir una supervisión que permita desplegar sus beneficios a la vez que evita que facilite daños graves”.