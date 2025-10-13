La IA revoluciona la experiencia visual

El mercado de televisores con inteligencia artificial ha comenzado a crecer de manera notable en Panamá, impulsando una generación de consumidores cada vez más conectada, exigente y dispuesta a invertir en tecnología que ofrezca una experiencia personalizada. El tecnólogo Héctor De La Cruz destacó que 'lo que antes parecía un lujo reservado a modelos de alta gama, hoy se ha convertido en una tendencia accesible, con marcas globales y distribuidores locales que apuestan a televisores capaces de ‘pensar’ y adaptarse al usuario'.Los nuevos televisores con IA no solo destacan por su resolución o tamaño, sino por sus capacidades inteligentes. Incorporan procesadores avanzados que analizan en tiempo real la calidad de la imagen y el sonido, ajustando brillo, contraste y nitidez según el contenido y el entorno.Además, muchos modelos integran asistentes de voz en español, permitiendo cambiar canales, buscar contenido o ajustar configuraciones mediante comando naturales, sin necesidad de usar el control remoto.Entre los beneficios más destacados se encuentran la mejora de imagen mediante el escalado de baja resolución a 4k, la optimización de sonido que se ajusta al tipo de ambiente, y la capacidad de conectarse con otros dispositivos inteligentes del hogar, como sistemas de audio o luces.