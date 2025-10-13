Tecnología

La IA revoluciona la experiencia visual
Samsun Oled | Experimentarás el poder del procesador cuántico neuronal con escalado 4K de Samsung, que convierte imágenes y sonidos normales en proyecciones extraordinarias.
Sankey Oled | Funcionan mediante capas de materiales orgánicos que emiten luz al recibir la corriente eléctrica. Cada píxel genera su propia luz, por lo que se elimina la necesidad de retro iluminación.
Smart TV Philips Ambilight | El Ambilight sirve para extender, por medio de luces LED dispuestas en los laterales del televisor, los colores de la imagen, consiguiendo un efecto más inmersivo.
LG Oled AI | Incorporan píxeles auto iluminados que se encienden y apagan individualmente, ofreciendo negros reales, contraste infinito, colores vibrantes y amplios ángulos de visión en escenas oscuras.
Maribel Salomón
13 de octubre de 2025

El mercado de televisores con inteligencia artificial ha comenzado a crecer de manera notable en Panamá, impulsando una generación de consumidores cada vez más conectada, exigente y dispuesta a invertir en tecnología que ofrezca una experiencia personalizada.

El tecnólogo Héctor De La Cruz destacó que “lo que antes parecía un lujo reservado a modelos de alta gama, hoy se ha convertido en una tendencia accesible, con marcas globales y distribuidores locales que apuestan a televisores capaces de ‘pensar’ y adaptarse al usuario”.

Los nuevos televisores con IA no solo destacan por su resolución o tamaño, sino por sus capacidades inteligentes. Incorporan procesadores avanzados que analizan en tiempo real la calidad de la imagen y el sonido, ajustando brillo, contraste y nitidez según el contenido y el entorno.

Además, muchos modelos integran asistentes de voz en español, permitiendo cambiar canales, buscar contenido o ajustar configuraciones mediante comando naturales, sin necesidad de usar el control remoto.

Entre los beneficios más destacados se encuentran la mejora de imagen mediante el escalado de baja resolución a 4k, la optimización de sonido que se ajusta al tipo de ambiente, y la capacidad de conectarse con otros dispositivos inteligentes del hogar, como sistemas de audio o luces.

La tendencia apunta a que este crecimiento continuará con mejoras en cada una de las marcas en el mercado panameño
