La “infraestructura invisible”

Especialistas aconsejan a empresas abandonar el modo “parche” para evitar ataques

Una persona escribe en el teclado de una laptop, mientras se reflejan diversos códigos.
Zulema Emanuel
18 de febrero de 2026

Un reciente informe de Kaspersky advierte que las empresas están acumulando una “infraestructura invisible” compuesta por servidores heredados, cuentas inactivas y repositorios olvidados que funcionan como una alfombra roja para los atacantes.

El riesgo es masivo: se estima que cerca de un millón de dispositivos en el mundo siguen conectados a la red global a pesar de estar obsoletos. Como señala Claudio Martinelli, director para las Américas en Kaspersky: “Cuando los activos dejan de ser visibles para los equipos de seguridad y TI, comienzan a operar fuera de los modelos de gobernanza de la organización”.

Destacan que el panorama en Latam es preocupante debido a una cultura de ciberseguridad reactiva. Según el CISO Survey, el 56% de los líderes de seguridad en la región no realiza evaluaciones regulares de riesgo, limitándose a revisar sus controles solo después de sufrir un ataque o ver una noticia alarmante. Además, la dependencia de procesos manuales ralentiza la detección de estas amenazas. “La ausencia de evaluaciones periódicas y la adopción de una postura reactiva dificultan la identificación de activos desatendidos”, destaca el reporte.

