La justicia de EEUU declara ilegales las sanciones a Anthropic impuestas por el gobierno Trump

Una jueza federal de Estados Unidos declaró el jueves ilegales las sanciones impuestas en febrero por el gobierno de Donald Trump a Anthropic, por considerarlas una represalia a las críticas que la empresa de inteligencia artificial (IA) había formulado al Pentágono.

El fallo prohíbe a las agencias federales mencionadas en la demanda aplicar la orden del gobierno de dejar de utilizar las herramientas de Anthropic, creadora del chatbot Claude.

"La invocación vacía de la seguridad nacional no es un cheque en blanco para castigar y tomar represalias contra los críticos del gobierno", declaró la jueza Rita Lin en una resolución de 59 páginas consultada por la AFP.

La justicia también anuló la designación de la empresa como "riesgo para la cadena de suministro" por parte del secretario de Defensa, Pete Hegseth.

Esa denominación había estado reservada hasta ese momento a compañías extranjeras. El gobierno de Trump puede apelar la decisión.

"Acogemos con satisfacción el fallo del tribunal, que declara ilegal la determinación de que la empresa constituía un riesgo para la cadena de suministro", dijo el jueves un portavoz de Anthropic.

"Seguimos enfocados en trabajar de forma productiva con el gobierno para aprovechar la IA en favor de nuestra seguridad nacional, de modo que todos los estadounidenses se beneficien de esta tecnología", añadió.

El pleito se originó ante la negativa de Anthropic a permitir que el ejército estadounidense utilizara Claude para armas letales totalmente autónomas o para la vigilancia masiva de estadounidenses.

El presidente Trump atacó a la empresa por esa decisión. En una publicación en febrero en redes sociales, dijo que Anthropic era "una empresa de izquierda radical y woke" y que estaba "fuera de control".

En su resolución, la jueza afirmó que las sanciones contra la empresa "se basaron en el deseo de dar un escarmiento público a Anthropic por su 'arrogancia' al criticar al gobierno" más que en contrarrestar una amenaza real.

Las fuerzas militares utilizaban Claude en una variedad de sistemas clasificados y sensibles. De acuerdo con informes del Wall Street Journal y de Axios, incluso se utilizó durante la operación en enero para la captura del líder venezolano Nicolás Maduro.

La designación como un riesgo para la cadena de suministro, formalizada en marzo, canceló los contratos militares de Anthropic y prohibió a otros contratistas del Pentágono usar la tecnología desarrollada por la empresa.

Sin embargo, la victoria de Anthropic es parcial.

Una segunda sanción impuesta por el Pentágono, con base en regulaciones para la contratación pública, sigue vigente y a la espera de un fallo en Washington, donde un juez se negó en abril a suspenderla.