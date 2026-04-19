La nueva entrega Metro 2039 llegará el próximo invierno con un régimen fascista en las profundidades del metro de Moscú

La desarrolladora de videojuegos 4A Games ha presentado su nueva entrega de la saga Metro, Metro 2039, que llegará para las consolas Xbox, PlayStation y PC este invierno con El Extraño como nuevo protagonista, que regresará a los túneles del metro, esta vez unificados bajo la dictadura fascista del Novoreich, marcado por sus pesadillas.

Presentado este jueves en el marco de un evento exclusivo Xbox First Look, Metro 2039 es la cuarta entrega de la saga de juegos de disparos en primera persona de 4A Games, que seguirá los títulos anteriores de la serie con un escenario postapocalíptico centrado en el metro en ruinas de Moscú (Rusia).

En esta nueva entrega, que transcurre durante el año 2039, los jugadores se encontrarán con que las facciones independientes que poblaban el metro bajo la envenenada ciudad de Moscú, ahora están unidas bajo una dictadura fascista llamada el Novoreich, liderada por un Führer, un espartano fanático conocido como Hunter.

Este cambio en las facciones se ha producido tras un cuarto de siglo durante el que los últimos supervivientes de la guerra nuclear han estado atrapados en un conflicto en lo más profundo de los túneles del metro.

Sin embargo, la unión de las facciones bajo este líder no ha traído paz, sino que el Novoreich gobierna a través de la propaganda y el miedo, sometiendo a la población con la excusa de una nueva guerra por el control de la superficie.

Así, la historia está protagonizada por El Extraño, un ermitaño que está atormentado por las pesadillas violentas de su pasado y se verá obligado a “emprender un angustioso viaje de regreso al metro”, un lugar al que “juró no volver jamás”, según lo ha explicado el codirector creativo y diseñador de audio principal, Pawel Ulmer.

Como ha subrayado la compañía, Metro 2039 será la primera entrega de la saga en la que el protagonista cuente con voz propia y estará totalmente doblado al castellano, “marcando un paso importante hacia una mayor inmersión en la icónica narrativa atmosférica de la saga”. Además, será “el capítulo más oscuro” de Metro “hasta la fecha”, según Ulmer, quien ha matizado que el juego mostrará la “visión más trágica” del mundo postapocalíptico a consecuencia de las acciones como humanidad.

En el trailer presentado, se muestra una de las pesadillas del Extraño, en la que aparecen momentos traumáticos de su vida de aspecto terrofífico, sin poder discernir qué es real. Finalmente, el protagonista despierta de la pesadilla y emprende camino de regreso al metro.

4A Games también ha dejado ver escenas de acción en las que el protagonista es atacado por Nosalises, monstruos que se asemejan a “topos feroces” con el tamaño de un gorila. Así, se observa cómo puede utilizar tanto armas de fuego como cuchillos para defenderse de los Nosalises. El trailer concluye con El Extraño accediendo a un túnel del metro lleno de gente asentada allí.

En cuanto a la ambientación, la desarrolladora ha matizado que cada detalle del mundo Metro 2039 estará “meticulosamente diseñado para crear una sensación de historia y autenticidad”, con escenas ambientadas con objetos, cuerpos o accesorios que permiten a los jugadores más reconstruir historias en base al entorno.

Por tanto, esta entrega mezcla exploración, supervivencia, combates y sigilo, en un “mortífero mundo”. Para su desarrollo de Metro 2039, 4A Games ha contado con su propio motor, con lo que aseguran un “rendimiento excepcional” y escenas “visualmente impresionantes”.

Además de todo ello, la compañía también ha señalado que el nuevo juego se ha visto influenciado por la reciente experiencia bélica del propio estudio, que es mayoritariamente ucraniano, con respecto a la invasión de Rusia. Incluso, han reconocido que, durante el desarrollo, rehicieron la historia original para “reflejar las vidas reales de quienes lo crearon”.

Con todo, el nuevo Metro 2039 está previsto para su lanzamiento durante el próximo invierno, con la llegada para consolas Xbox Series S y X, PlayStation 5, así como para PC a través de Steam y Epic Games.