La publicidad llega a ChatGPT a partir del 24 de agosto en 30 países europeos

ChatGPT incluirá publicidad a partir del 24 de agosto en 30 países europeos, entre ellos España, Francia y Alemania, en la versión gratuita y la suscripción más barata de este agente conversacional de inteligencia artificial, anunció el martes la empresa estadounidense OpenAI.

Esta operación en los países europeos llega más de seis meses después de las primeras pruebas del dispositivo en Estados Unidos.

Los anunciantes podrán insertar sus publicidades en ChatGPT a través de las agencias publicitarias Publicis, WPP, Omnicom, MediaPlus, Havas y Dentsu, precisó la empresa en un comunicado.

"Los anuncios están claramente identificados y separados de las respuestas de ChatGPT. No influyen en dichas respuestas, los anunciantes no tienen acceso a las conversaciones de los usuarios y estos conservan el control", reiteró la empresa estadounidense.

Con esta nueva etapa, el modelo de OpenAI se alinea con el de los gigantes Google y Meta, cuya fuerza se basa sobre todo en la publicidad asociada a sus servicios gratuitos.

La empresa, que superó en julio los mil millones de usuarios activos en el mundo, está bajo presión para encontrar nuevos ingresos que le permitan financiar su infraestructura y las enormes inversiones necesarias para el desarrollo de la IA.