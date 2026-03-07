La red social X incorpora los hilos exclusivos, que solo pueden verse con una suscripción

La red social X, propiedad del magnate Elon Musk, ha anunciado una serie de actualizaciones para su plataforma de suscripciones, entre las que destaca una nueva función de hilos exclusivos, con la que los creadores pueden limitar quiénes pueden leer las publicaciones a través de un muro de pago.

La plataforma ha presentado ‘Creator Suscriptions 2.0’, con nuevas y “potentes” herramientas para aumentar los suscriptores y explotar aún más la monetización de los contenidos que aparecen en el ‘feed’, “el canal de difusión más potente del mundo”, como ha indicado en un post.

La nueva función de hilos exclusivos, presentada este jueves, permite a los creadores de contenido “bloquear” algunas publicaciones dentro de un hilo, dejándolas disponibles únicamente para aquellos usuarios que decidan pagar a la cuenta que las ha publicado a través del botón de suscripción, que ahora aparece directamente en la conversación.

“En lugar de enviar a tus seguidores a sitios web o newsletters externas y arriesgarte a perderlos, ahora tu audiencia puede suscribirse directamente desde el hilo”, ha indicado el perfil de Creadores en la plataforma.

El director de Producto de X, Nikita Bier, ha difundido un vídeo con un ejemplo de cómo sacarle provecho a esta nueva función. Para ello, ha publicado un hilo de tres mensajes, dos de introducción, explicando por qué usar los hilos exclusivos, y que terminan con una frase del tipo: “No te querrás perder el siguiente”.

Sin embargo, el tercer post del hilo tiene la etiqueta de suscriptores, en el que se lee: “No te avergüences de tener un público reducido. Todas las grandes cosas crecen a partir de pequeñas cuñas de mercado”.

De esta forma, los usuarios pueden avanzar contenido dentro de un hilo y restringir la parte más importante para aquellos usuarios que paguen la suscripción, que en el caso de Bier asciende a 2,8 euros mensuales. “Si eres un experto en la materia o un escritor, este es un momento especial para aprovechar el alcance de X. Estamos emocionados de ver todo lo que creas”, ha destacado el directivo.

No obstante, la medida ha causado cierto rechazo entre los usuarios, que critican la cantidad de suscripciones que ya existen en la aplicación, desde las analíticas, verificados o la monetización. Otros han respondido que “nadie va a pagar por ver tweets”, a lo que Bier ha replicado: “Acabamos de ganar 800 dólares”.

Esta nueva función se suma a las etiquetas de “colaboración pagada”, anunciada esta semana también, en la que los creadores ya no tienen que recurrir a hashtags para compartir anuncios, y los usuarios pueden identificar mejor la publicidad dentro de la plataforma.

Más novedades para creadores

Complementando los hilos exclusivos, X ha implementado nuevas tarjetas de suscripciones, que los creadores pueden compartir para ganar nuevos seguidores que se abonen a su contenido.

Además, cuando los usuarios pulsen en el botón de acceso a los contenidos restringidos por suscripción, podrán ver los beneficios de las suscripciones. Por otra parte, el contenido para suscriptores aparecerá en el ‘feed’ principal del perfil del creador, no en su apartado de suscripciones.

La plataforma ha lanzado un nuevo panel de suscripciones en ‘Creator Studio’, que da mayor visibilidad a los beneficios, información sobre los suscriptores y herramientas de crecimiento.

Las últimas actualizaciones ya están disponibles en iOS y web, mientras que para Android llegarán en la próxima semana.