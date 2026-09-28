La serie Honor Magic9 estrena fotografía profesional impulsada por Arri y una batería que alcanza los 11.000 mAh

Honor ha presentado su nueva serie de ‘smartphones’ insignia Honor Magic9 Series, destacando el modelo Honor Magic9 Pro Max por su cámara Arri con un sensor principal Omnivision de 200 MP y el modelo Honor Magic9 Super Edition por integrar una batería de hasta 11.000 mAh.

La compañía ha dado a conocer sus nuevos dispositivos de alta gama en China, con los que pretende ofrecer un salto en fotografía profesional y vídeo de captura cinematográfica de la mano de la compañía alemana de cámaras Arri, que ha participado en el diseño y desarrollo de las cámaras.

Concretamente, el nuevo Honor Magic9 Pro Max es el más avanzado de la serie en cuanto a fotografía, con una cámara que se compone de un sensor principal Omnivision de 200 MP y una tecnología de estabilización óptica avanzada para poder grabar con gran estabilidad sin vibraciones cogiendo el ‘smartphone’ con las manos.

Asimismo, se completa con un teleobjetivo periscópico de 200 MP, que cuenta con un tamaño de 1/1,4 pulgadas, apertura f/2.6 y una distancia 3,5x, así como con una cámara ultra gran angular de 50MP.

Esta cámara integra la tecnología de Arri para captación de color en las fotografías, con 87 looks oficiales de Arri para satisfacer necesidades creativas profesionales.

Igualmente, es compatible con grabación con el modo Arri LogC3 para conseguir resultados cinematográficos. Según la compañía, esto ofrece mayor flexibilidad para la corrección de color en posproducción.

A ello se le suma que el ‘smartphone’ está equipado con el chip de imagen de desarrollo propio Honor Drive H1, que ofrece reducción de ruido en las imágenes sin pérdidas en el formato RAW, así como conserva más detalles originales.

Además, el Honor Magic9 Pro Max se puede combinar con complementos de cámara como el objetivo telefoto G500 o el objetivo Honor G200 para acercarse aún más a la fotografía profesional, junto con el kit de vídeo profesional Honor SmallRig kit.

Por su parte, la cámara frontal ‘Agile Eye’ también estrena tecnología, al ser la primera cámara frontal cuadrada para los ‘smartphones’ de Honor. Esta cámara ofrece mayor libertad de encuadre, una composición más flexible y permite tomar fotos de grupo más fácilmente, con formatos tanto de 9:16 como de 16:9 o 1:1.

En lo relativo a su diseño, el módulo de la cámara trasera ahora es rectangular y está inspirado en una clásica cámara de cine Arri estilo torreta de tres objetivos, con un anillo exterior de textura metálica. Por lo demás, cuenta con un estilo ‘unibody’ metalizado de esquinas redondeadas y bordes rectos. Así, se ha presentado en los colores verde, blanco y negro.

La pantalla de este ‘smartphone’ es de 6,8 pulgadas y cuenta con un panel LTPO que alcanza los 10.000 nits de brillo máximo y hasta 120Hz de frecuencia de actualización. Además, es compatible con Dolby Vision.

Asimismo, Honor ha integrado la potencia del procesador presentado recientemente Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, que está optimizado para funciones de inteligencia artificial e integra mejoras en el rendimiento para abordar multitareas exigentes. Todo ello, impulsado por el sistema operativo MagicOS 11.

En cuanto a la batería, cuenta con una capacidad de 8.800 mAh, algo que, según Honor, ha sido posible gracias al rediseño del módulo de cámaras, que ahora es rectangular y permite dejar más espacio a la batería. También dispone de carga rápida por cable de 100W e inalámbrica de 80W.

Esta versión Pro Max cuenta igualmente con un micrófono direccional que ayuda a la grabación cinematográfica, ya que permite la captación de sonido a distancias de hasta 20 metros ofreciendo resultados con claridad. A ello se le suman dos altavoces subwoofers y el algoritmo de sonido espacial con IA Honor Sound.

HONOR MAGIC9

La serie también integra el modelo estándar, el Honor Magic9, que llega con una pantalla LTPS de 6,37 pulgadas y resolución 1,5K, tasa de refresco de 120 Hz y brillo máximo de hasta 10.000 nits. Su diseño es similar al Pro Max, con el módulo de cámaras rectangular y un cuerpo compacto, aunque se ha presentado en los colores amarillo, azul, negro y blanco.

Este modelo también equipa una cámara desarrollada en colaboración con ARRI, que integra un sensor principal de 200 MP, una lente ultra gran angular de 50 MP y un teleobjetivo periscópico de 200 MP. La cámara frontal también es la nueva lente cuadrada ‘Agile Eye’.

Igualmente, esta versión también cuenta con complementos de objetivo como el Honor G200, específico para el Honor Magic9, que agrega una distancia focal de 81mm.

En este caso, está impulsado por el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 y la batería es de 8.000 mAh, con carga rápida de 80W por cable y 50W inalámbrica. También impulsado por MagicOS 11.

HONOR MAGIC 9 SUPER EDITION

Finalmente, la nueva serie de ‘smartphones’ se completa con el Honor Magic9 Super Edition, que está pensado para aquellos usuarios enfocados en videojuegos y que requieren una autonomía aún mayor.

Así, este modelo integra una pantalla que asciende a un tamaño de 6,81 pulgadas y está impulsado por el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5. Sin embargo, se diferencia por disponer de una batería con autonomía de hasta 11.000 mAh, que se consiguen gracias a un sistema de refrigeración que, mediante un ventilador interno, mejora el rendimiento del dispositivo.

A pesar de su alta capacidad de batería, cabe destacar que el modelo Super Edition cuenta con el cuerpo más delgado de la serie, con 8,1 mm de grosor.

En cuanto su cámara, dispone de un sensor principal de 200 MP, un ultra gran angular de 12 MP y un teleobjetivo de 50 MP.