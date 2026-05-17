La UTP inaugura laboratorio de paneles solares fotovoltaicos y presenta guía práctica

El Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), a través del Centro de Investigación e Innovación Eléctrica, Mecánica y de la Industria (CINEMI), inauguró su primer Laboratorio de Paneles Solares Fotovoltaicos y presentó la “Guía Práctica para la Instalación e Inspección de Paneles Fotovoltaicos y Estación Meteorológica”.

Según la universidad, el laboratorio permitirá inicialmente el desarrollo de diez prácticas especializadas dirigidas a estudiantes de la institución, enfocadas en el área de energías renovables.

La iniciativa “busca fortalecer la formación académica y técnica de los estudiantes mediante espacios de aprendizaje experimental relacionados con las necesidades actuales del sector energético”.

Durante la actividad también se presentó la guía práctica elaborada por el CINEMI, documento orientado a la instalación, inspección y análisis de sistemas fotovoltaicos, así como al estudio de variables climáticas asociadas.

El equipo responsable del trabajo está integrado por el ingeniero Carlos Reales, autor principal del documento, junto a los ingenieros Luis Mogollón y José Atencio, además del estudiante de Ingeniería Mecánica Federico Raby.

En el evento se realizó una demostración práctica del material presentado y un análisis de parámetros climáticos en campo mediante el uso de la estación meteorológica VANTAGE PRO-2.