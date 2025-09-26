Las consolas portátiles ROG Xbox Ally y Ally X llegarán el 16 de octubre desde 599 euros

Republic of Gamers (ROG) y Xbox han anunciado que las nuevas consolas portátiles ROG Xbox Ally y Ally X llegarán por 599 euros y 899 euros respectivamente, de manera que ya se pueden reservar ante su lanzamiento global previsto para el próximo jueves 16 de octubre.

Presentadas en el marco del Xbox Games Showcase celebrado este junio, las nuevas videoconsolas portátiles desarrolladas junto a la división de videojuegos de Asus están diseñadas apara llevar la biblioteca de juegos de los usuarios a “todas partes”, combinando el ‘hardware’ de ROG y la flexibilidad de Windows, con una experiencia Xbox accesible.

Ahora, ambas compañías han compartido que ya están disponibles para su reserva en España antes de su lanzamiento global, con un precio de 599 euros para el modelo ROG Xbox Ally y 899 euros para la versión ROG Xbox Ally X, a través de la tienda de Microsoft Store, Asus y algunos minoristas locales.

Entre otras características, estas consolas portátiles destacan por su compatibilidad con Xbox Play Anywhere, Xbox Game Pass, Xbox Cloud Gaming y Xbox Remote Play, lo que permite que los usuarios puedan jugar a cualquier título en cualquier lugar.

Asimismo, también integran la experiencia de pantalla completa de Xbox con tecnología de Windows 11, además de un botón Xbox que abre una superposición de barra de juegos mejorada para Windows 11, lo que facilita explorar la biblioteca, iniciar o salir de juegos y chatear con amigos.

En cuanto a su diseño, sus empuñaduras están inspiradas en el mando de Xbox, con ergonomía que permite jugar cómodamente durante sesiones de juego más prolongadas.

En lo relativo a la potencia, ROG Xbox Ally X estará equipado con el procesador AMD Ryzen Z2 Extreme, acompañado de una configuración de 24 GB de memoria RAM y 1 TB de almacenamiento. Por su parte, el modelo ROG Xbox Ally integrará un procesador Ryzen Z2A y contará con 16GB de memoria RAM y 512 GB de almacenamiento.

Con todo ello, las nuevas consolas ROG Xbox Ally y Ally X estarán disponibles oficialmente para todos los jugadores a nivel global el jueves 16 de octubre.