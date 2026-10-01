Las gafas inteligentes de Amazon para repartidores harán fotos cada pocos segundos de su entorno, incluyendo personas

Las gafas inteligentes de Amazon para sus repartidores harán fotografías cada pocos segundos que se enviarán a un equipo de análisis de humanos y a su sistema de inteligencia artificial (IA) AI Wellspring para mejorar la experiencia de reparto, capturando así a los propios clientes y sus propiedades privadas, lo que puede suponer un riesgo de privacidad.

La compañía presentó en octubre del pasado año unas gafas inteligentes dirigidas específicamente a su personal de reparto, diseñadas para que puedan acceder a la información sobre los pedidos y la gestión de la entrega solo con mirar a través de ellas.

Como ya explicó Amazon en ese momento, el dispositivo ‘wearable’ integra cámaras y utiliza tecnología de IA para impulsar capacidades de detección y visión artificial, con lo que pueden escanear la información de los paquetes y mostrarla en la pantalla de visualización, ubicada en la lente derecha. Igualmente, cuentan con un asistente que acompaña el proceso de reparto y les guía para entregar el paquete en el punto exacto.

Sin embargo, la compañía ha compartido ahora que estas gafas inteligentes también servirán para recopilar imágenes estáticas de lo que ve el repartidor. Es decir, durante su jornada, las gafas irán realizando fotografías para capturar el entorno, incluidas las personas de su alrededor y las propiedades privadas a las que accedan, que se analizarán posteriormente para mejorar la experiencia de reparto.

Estas imágenes se tomarán cada pocos segundos y tendrán una calidad “equivalente o inferior a las fotos estándar de prueba de entrega”, como ha compartido el encargado del lanzamiento en Amazon, Viraj Chatterjee, en declaraciones a Bloomberg.

Según ha explicado, los datos que ofrecen las imágenes se utilizarán exclusivamente para mejorar el proceso de entrega. “Esa es la única intención detrás de cualquiera de estas imágenes que se analizan después de la recopilación”, ha aclarado.

Pero cabe destacar que, al fotografiar todo lo que ven los repartidores, las gafas también capturarán detalles como las personas que reciben el paquete o las casas, jardines y entornos privados a los que el empleado tenga que acceder para realizar la entrega, lo que puede suponer una intrusión en la privacidad de los usuarios.

Aunque no ha compartido cifras, se estima que las gafas podrían realizar varios miles de capturas en un solo turno de un repartidor. Tras ello, se compartirán con su plataforma Wellspring, su sistema de IA generativa que reúne datos para cartografiar los barrios y generar rutas de entrega, y se analizarán con un equipo humano.

Chatterjee también ha asegurado que los sistemas de Amazon difuminarán a cualquier persona capturada, así como a las matrículas de vehículos, antes de compartir la imagen para su revisión humana.

Asimismo, aunque no ha especificado cuánto tiempo conservará Amazon dichas imágenes, ha matizado que los usuarios no las podrán ver aunque incluyan un entorno de su propiedad, así como tampoco podrán solicitar a Amazon que las elimine. Esto se debe a que “la intención nunca ha sido algo como la vigilancia”, según el directivo, sino a cómo hacer “que la experiencia sea agradable” y “reducir los defectos de los clientes”.

También cabe destacar que, según ha confirmado la tecnológica, si un juez lo solicita, podría acceder a las imágenes recolectadas con las gafas.

Por otra parte, las gafas contarán igualmente con un botón para activar un modo de privacidad, que cesa la captura de imagen para momentos en los que el repartidor vaya a ir al baño o a acceder a zonas como escuelas o instalaciones militares.

Sin embargo, su activación depende completamente del empleado, por lo que están buscando otras opciones, como usar el GPS para detectar cuando un repartidor está en una zona sensible y activar automáticamente el modo de privacidad.

Amazon planea utilizar estas gafas a finales de este año con 5.000 repartidores, que aumentarán a 20.000 a finales del próximo año 2027. No obstante, ha señalado que su uso será voluntario tanto para socios del servicio de entrega como para los repartidores.